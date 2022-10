Des coups de feu lors d’une course illégale dans la rue de Chicago font 3 morts

CHICAGO (AP) – Trois jeunes hommes ont été tués par balle et deux autres grièvement blessés tôt dimanche lors de ce que la police de Chicago a appelé une caravane de coureurs de rue impliquant environ 100 véhicules qui ont pris le contrôle d’une intersection du côté sud-ouest de la ville.

La fusillade s’est produite vers 4 heures du matin à Brighton Park après que la caravane ait bloqué les rues menant à l’intersection pour les courses de rue illégales, la police de Chicago Cmdr. a déclaré Don Jerome lors d’une conférence de presse. Les personnes tuées avaient entre 15 et 20 ans, a déclaré Jérôme, ajoutant que les deux blessés devraient survivre.

La police n’a procédé à aucune arrestation immédiate.

Les caravanes bloquant les rues pour les courses de dragsters, les voitures qui tournent des beignets et “dérivent” sont un “phénomène semi-récent où elles se rassemblent à différents endroits de la ville et il y en a eu plusieurs autres la nuit dernière sans conséquence… jusqu’à celle-ci”, a déclaré Jérôme.

Le membre du conseil municipal du quartier où la fusillade de dimanche s’est produite a déclaré que la police et d’autres responsables de la ville devaient agir de manière plus agressive pour fermer ces caravanes.

“Ce n’est pas seulement du plaisir et des jeux dans la rue”, a déclaré l’échevin Raymond Lopez aux journalistes sur les lieux. “Nous voyons des gangs et la criminalité se joindre à la dérive et aux courses de dragsters.”

Lopez a déclaré que de telles caravanes sont promues sur Snapchat et d’autres médias sociaux, ce qui fait que les véhicules remplissent les rues sur au moins un pâté de maisons autour des principales intersections. Il a dit avoir été pris au piège par l’un d’entre eux, le décrivant comme étant retenu “en otage sur la voie publique”.

Lopez a déclaré que la ville devrait envisager de bloquer les véhicules puis de les remorquer.

Mais il a concédé: “Nous savons que nos officiers font de leur mieux, mais vous ne pouvez pas demander à des officiers de venir à un événement où il y a littéralement 200 personnes dans des voitures avec des armes agissant comme des imbéciles.”

The Associated Press