Des coups de feu et des gaz lacrymogènes signalés aux funérailles du président haïtien assassiné Jovenel Moïse

Des dignitaires étrangers, dont une délégation américaine dirigée par l’ambassadrice des Nations Unies Linda Thomas-Greenfield, ont été précipités dans leurs véhicules lors d’un service funèbre pour Moïse vendredi, a rapporté Reuters. Des témoins au service ont décrit avoir senti une odeur de gaz lacrymogène et entendu ce qui ressemblait à des coups de feu à l’extérieur de l’auditorium de Cap-Haïtien, où les funérailles catholiques ont eu lieu. La journaliste du Miami Herald, Jacqueline Charles, a également décrit les bruits comme « coups de feu ».

Selon les sources de Reuters, il n’y avait aucun danger immédiat pour les assistants funéraires.

Cependant, les partisans de Moïse ont lancé des manifestations de colère dans les deux semaines qui ont suivi l’assassinat de leur chef. La veille des funérailles, ils ont tiré des coups de feu et brûlé des pneus dans les rues de la ville septentrionale de Cap-Haïtien, la ville natale de Moïse. Même pendant le service funèbre, des cris de protestation pouvaient être entendus de l’extérieur et des responsables haïtiens ont été accostés à leur entrée dans la messe.

« Pourquoi avez-vous toute cette sécurité, où était la police le jour de l’assassinat du président ? Reuters a cité un manifestant criant au chef de la police Leon Charles, qu’il a qualifié de « criminel. »

À propos de l’assassinat de Moïse, on sait peu de choses avec certitude. Le président a été abattu à son domicile près de la capitale Port-au-Prince au début du mois, et des agents de sécurité haïtiens ont arrêté deux douzaines de suspects, pour la plupart des mercenaires colombiens qui auraient été embauchés par des sociétés de sécurité privées. A Washington jeudi, le porte-parole du Pentagone John Kirby a admis qu’au moins sept de ces mercenaires avaient reçu une formation américaine dans le passé, mais a souligné que cette formation est « très commun » pour les soldats dans les pays alliés avec les États-Unis, et n’était pas lié à l’assassinat.

Plusieurs Haïtiens-Américains ont également été placés en détention, dont l’un travaillait auparavant comme source confidentielle pour la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis. Un responsable américain anonyme de l’application des lois a toutefois déclaré à Reuters la semaine dernière que la source n’était pas un informateur actif au moment où Moïse a été tué.

Ancien exportateur de bananes, Moïse a été élu à la présidence en 2016. Son mandat a été caractérisé par des troubles politiques et une prolifération de la violence des gangs, cette dernière qu’il avait promis de maîtriser. Son assassinat a déclenché une course au pouvoir et une vague de manœuvres politiques à Port-au-Prince, le Premier ministre par intérim Claude Joseph assumant ses fonctions présidentielles avant de démissionner en moins de deux semaines, alors que les États-Unis et l’ONU se mettaient à soutenir son rival, neurochirurgien Ariel Henry. Peu de temps avant sa mort, Moïse avait demandé à Henry de devenir premier ministre.

