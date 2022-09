Des coups de feu entendus au Burkina Faso, faisant craindre un coup d’État

OUAGADOUGOU, Burkina Faso – Des coups de feu ont retenti tôt vendredi dans la capitale du Burkina Faso et le radiodiffuseur d’État a cessé ses ondes, faisant craindre qu’une autre tentative de coup d’État ne soit en cours, neuf mois après l’éviction du président démocratiquement élu du pouvoir.

“Des négociations sont en cours pour ramener le calme et la sérénité”, indique le communiqué attribué au porte-parole de la présidence. “L’ennemi qui attaque notre pays ne veut que la division entre Burkinabés.”

La semaine dernière, Damiba s’était rendu à New York où il s’était adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans son discours, Damiba a défendu son coup d’État de janvier comme “une question de survie pour notre nation”, même s’il était “peut-être répréhensible” pour la communauté internationale. Jeudi, il avait prononcé un discours à Djibo, dans le nord instable du pays.

Le coup d’État de janvier au Burkina Faso est intervenu à la suite de prises de contrôle similaires au Mali et en Guinée, renforçant les craintes d’un recul de la démocratie en Afrique de l’Ouest. Aucune des juntes ne s’est engagée sur une date pour de nouvelles élections, bien que Damiba ait déclaré la semaine dernière que la transition au Burkina Faso durerait encore près de deux ans.

Beaucoup au Burkina Faso ont initialement soutenu le coup d’État militaire, frustrés par l’incapacité du gouvernement précédent à endiguer la violence islamiste extrémiste qui a tué des milliers de personnes et déplacé au moins 2 millions de personnes. Pourtant, la violence n’a pas diminué au cours des mois qui ont suivi la prise de pouvoir de Damiba. Plus tôt ce mois-ci, il a également pris le poste de ministre de la Défense après avoir démis de ses fonctions un général de brigade.

Plus tôt cette semaine, au moins 11 soldats ont été tués et 50 civils sont portés disparus après qu’un convoi de ravitaillement a été attaqué par des hommes armés dans la commune de Gaskinde dans la province du Soum au Sahel. Cette attaque a été “un point bas” pour le gouvernement de Damiba et “a probablement joué un rôle dans l’inspiration de ce que nous avons vu jusqu’à présent”, a ajouté Humphery-Smith.