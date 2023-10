Des coups de feu éclatent près d’une manifestation pro-démocratie au Guatemala

Une personne est morte et au moins deux autres ont été blessées par balle lundi à proximité d’une manifestation en faveur de la démocratie au Guatemala, ont indiqué les autorités locales.

Victor Gomez, porte-parole des pompiers volontaires de Malacatan, près de la frontière avec le Mexique, a déclaré qu’il n’était pas clair si les victimes étaient elles-mêmes des manifestants ou si elles avaient simplement été capturées à proximité.

Cet incident a marqué le début d’une troisième semaine de manifestations contre la procureure générale Consuelo Porras, que les manifestants accusent de tenter de saper le vote populaire pour le président élu progressiste Bernardo Arévalo.

Des vidéos de Malacatan circulant sur les réseaux sociaux dressent un tableau chaotique. Certaines semblent montrer des civils et des policiers fuyant alors que des rafales de coups de feu se font entendre. Dans un enregistrement, un véhicule et une patrouille de police brûlent. On ne sait pas clairement qui a tiré.

En réponse à cet incident, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a déclaré que les autorités « menaient les enquêtes correspondantes » et a promis de plus amples détails en temps utile.

La police nationale a annoncé par la suite l’arrestation de 11 personnes.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué qu’après l’attaque, il avait coordonné une recherche des véhicules impliqués et trouvé trois personnes blessées, mais il n’avait fait aucune mention d’un décès.

Arévalo s’est adressé au réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour condamner ces violences. « Nous exigeons que les autorités assurent la sécurité de ceux qui manifestent pacifiquement et garantissent que cet acte ne reste pas impuni », a-t-il déclaré.

Cet incident est le dernier épisode de violence après 15 jours de manifestations et de barrages routiers dans ce pays d’Amérique centrale.

Dimanche, les partisans de Porras à Guatemala City ont appelé à la violence contre les manifestants bloquant les routes. Puis lundi, d’autres vidéos sur les réseaux sociaux sont apparues montrant des personnes en civil portant des machettes attaquant des manifestants à trois barrages routiers dans la commune d’El Asintal, Retalhuleu, à un peu moins de 55 miles au sud-ouest de Malacatan.

Porras elle-même a demandé que les barrages routiers soient levés, en utilisant la force si nécessaire, « dans l’intérêt public ». Lundi, elle a exhorté le gouvernement à limoger le secrétaire de l’Intérieur, Napoleón Barrientos, pour ne pas l’avoir fait.

Les manifestants affirment qu’après la victoire d’Arévalo au second tour des élections d’août, Porras a lancé un défi antidémocratique contre Arévalo, son parti de gauche, le Mouvement des Semences, et les autorités électorales. Ils ont demandé la démission de Porras, des procureurs Rafael Curruchiche et Cinthia Monterroso et du juge Fredy Orellana.