NAIROBI, Kenya – Des coups de feu ont éclaté dans la capitale somalienne, Mogadiscio, dimanche, alors que les forces de sécurité fidèles au président se sont affrontées avec des unités qui semblaient s’être rangées du côté de ses rivaux, suscitant des craintes que la crise politique mijotante de la Somalie ne se transforme en violence.

Les combats, parmi les pires dans la capitale somalienne depuis des années, ont fait suite à des mois de discussions tendues entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed et des opposants qui l’accusent de faire une prise de pouvoir inconstitutionnelle.

Les pourparlers se sont échoués après que M. Mohamed n’ait pas tenu les élections présidentielles et parlementaires en février, comme prévu, puis deux mois plus tard, il a signé une loi prolongeant son mandat de deux ans. Ses actions ont attiré les critiques des États-Unis et d’autres alliés occidentaux.

Ces mesures ont effectivement mis fin aux négociations sous la médiation des Nations Unies soutenues par les États-Unis et ont ajouté du carburant à une situation politique déjà explosive.