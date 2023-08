Des coups de feu dans le quartier de Pittsburgh provoquent une impasse et des évacuations ; 1 personne déclarée morte par la suite

PITTSBURGH (AP) – Un homme menacé d’expulsion a ouvert le feu sur des policiers depuis l’intérieur d’une maison de Pittsburgh mercredi, abattant des drones de police et provoquant des évacuations dans le quartier, au cours d’une fusillade et d’un siège qui ont duré une grande partie de la journée et qui se sont terminés par des autorités affirmant qu’il était mort. .

Les services médicaux d’urgence de la ville ont déclaré l’homme mort peu après 17 heures, après une impasse de plusieurs heures dans le quartier de Garfield, a rapporté la sécurité publique de Pittsburgh. Les autorités n’ont pas immédiatement identifié l’homme ni donné de détails sur les circonstances de sa mort.

Le shérif du comté d’Allegheny, Kevin Kraus, a déclaré que des agents se sont rendus à la résidence pour signifier le mandat d’expulsion et ont tenté de parler à l’occupant, mais lorsqu’ils ont finalement pris contact à la porte, ils ont brusquement essuyé des tirs.

« Ils ont commencé à se mettre à couvert, à riposter – ils se sont engagés dans une fusillade assez importante », a déclaré Kraus.

Un adjoint aurait initialement été touché par balle, mais n’aurait en réalité subi qu’une blessure superficielle à la tête « lorsqu’il a plongé par-dessus une cloison en essayant de se mettre à l’abri alors qu’il prenait feu et ripostait », a déclaré Kraus.

Les sept adjoints portaient des gilets pare-balles mais « nous ne nous attendions certainement pas à cela », a ajouté le shérif.

« Nous n’avions certainement aucune information selon laquelle cet individu était aussi dangereux ou qu’il y avait des armes à feu dans la maison », a-t-il déclaré. Il a salué la réponse des forces de l’ordre en déclarant : « personne n’a été blessé et tout le monde rentre chez lui dans sa famille, nous en sommes donc certainement reconnaissants ».

Les membres de l’équipe City SWAT sont arrivés plus tard et ont pris le relais.

Des témoins ont déclaré avoir entendu ce qui ressemblait à des centaines de coups de feu à partir de 11 heures du matin, et d’autres coups de feu ont éclaté quelques heures plus tard.

Un grand nombre de policiers et d’autres premiers intervenants se sont déployés sur les lieux, à quelques pâtés de maisons d’un hôpital pour enfants.

Le chef de la police Larry Scirotto a déclaré que la réponse conjointe du personnel du SWAT, des forces de l’ordre des États et des comtés, du FBI et du Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs « a sauvé la vie de nombreux policiers dans un environnement très tendu et rapidement incertain » et a également protégé le quartier.

Le tireur a eu « toutes les chances » de se rendre pacifiquement, a-t-il ajouté, et c’est pourquoi la situation « a pris autant de temps qu’il a fallu ».

Des drones ont été utilisés pour tenter de communiquer et de surveiller la maison, mais « chaque fois que nous en avions déployé un, trois ou quatre fois, il était désactivé par des tirs », a déclaré Scirotto.

The Associated Press