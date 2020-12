Pour protester contre le Covid-19 restrictions en Russie, les couples ont décidé d’utiliser l’affichage public d’affection pour montrer leur dissidence. Les gens embrassent maintenant leurs partenaires dans les métros bondés en signe de protestation.

L’incident provient de la ville russe d’Ekaterinbourg, a rapporté La vie. Une séquence montrant plusieurs couples s’embrassant a fait surface sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, cette manifestation a été organisée par le groupe en l’honneur d’une chanson nouvellement sortie Embrassons nous par le groupe Pink Glasses, indique le rapport.

Les couples ont affirmé qu’ils protestaient contre le coronavirus restrictions dans les concerts de musique et les restaurants après 23 heures. Les trains sont extrêmement bondés et peuvent donc être une source d’infection plus puissante que les concerts ou les restaurants.

Les couples protestataires ont affirmé qu’ils n’avaient aucune intention de perturber les services publics ou de blesser les sentiments de qui que ce soit. Cependant, ce n’est pas la première fois que des protestations contre Covid-19 des restrictions sont en place.

Quand le Covid-19 pandémie a fait surface plus tôt en 2020, certaines personnes aux États-Unis ont protesté contre les mesures prises pour contrôler le virus. Le peuple avait alors protesté contre les règles de séjour à la maison, affirmant que de telles règles ne devraient pas être en place pour les États où le nombre de Covid-19 cas est moins.

L’industrie de la musique a été durement touchée par Covid-19 pandémie à travers les pays. Un rapport en Ladbible dit que l’industrie de la musique britannique est devenue la moitié de sa taille en termes de contribution à l’économie du pays en raison de la Covid-19 pandémie.

le industrie de la musique live a été particulièrement durement touchée par la pandémie en cours. Aux États-Unis, dans le dernier plan de relance, 15 milliards de dollars ont été affectés au divertissement en direct qui comprend des théâtres et des cinémas indépendants.

le coronavirus a jusqu’à présent infecté 81 millions de personnes dans le monde et coûté la vie à 17 millions de personnes dans le monde.

Avec plus de 3 millions de cas dans le pays, la Russie occupe la quatrième place en ce qui concerne le nombre de Covid-19 cas. Le pays en haut du graphique est les États-Unis qui en comptent plus de 19 millions Covid-19 cas.

La Russie a également récemment approuvé l’utilisation de Vaccin Spoutnik V pour les seniors dans le pays. Le président du pays Vladimir Poutine prendra également ce vaccin récemment.