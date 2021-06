Des coulées de lave du cratère lors de l’éruption du mont Merapi le plus volatil d’Indonésie

Le volcan le plus volatil d’Indonésie est entré en éruption vendredi, libérant des panaches de cendres haut dans l’air et envoyant des coulées de lave avec des nuages ​​​​de gaz brûlants dévalant ses pentes. Aucune victime n’a été signalée. Des nuages ​​de cendres chaudes se sont élevés à 1 000 mètres (3 280 pieds) dans le ciel et une avalanche de lave et de gaz brûlant s’est déversée sur les pentes tremblantes du mont Merapi jusqu’à 3 kilomètres (1,8 miles) au moins six fois depuis le matin alors que le volcan gémissait et grondait, a déclaré Hanik Humaida, chef du Centre de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques de Yogyakarta.

Une série de fortes coulées pyroclastiques ont été libérées du dôme de lave en croissance active dans le cratère sommital intérieur du volcan haut de 2 968 mètres (9 737 pieds), a déclaré Humaida.

Une coulée pyroclastique est un phénomène volcanique qui comprend des avalanches turbulentes et chaudes de roches de lave chaudes, de cendres et de gaz volcaniques mélangés.

Elle a décrit le dôme de lave du volcan comme se développant rapidement, provoquant la coulée de lave chaude et de nuages ​​de gaz le long de ses pentes. Des parties du dôme de lave s’effondraient, envoyant des roches et des cendres couler sur le flanc sud-ouest du volcan.

Les cendres ont couvert plusieurs villages et villes voisines, a-t-elle déclaré.

Le mont Merapi a connu une augmentation de l’activité volcanique au cours des dernières semaines et des panaches de cendres se sont étendus à environ 1,8 km (1,2 mille) au sud-ouest du volcan avant l’aube, a déclaré Humaida.

Le Centre indonésien d’atténuation des risques volcaniques et géologiques n’a pas relevé le statut d’alerte du Merapi, qui était déjà le deuxième plus élevé de quatre niveaux depuis le début de son éruption en novembre dernier.

Il est conseillé aux villageois vivant sur les pentes fertiles du Merapi de rester à 5 kilomètres (3,1 miles) de l’embouchure du cratère et doivent être conscients du danger de la lave, a déclaré l’agence.

Le volcan se trouve sur une île de Java densément peuplée près de l’ancienne ville de Yogyakarta. C’est le plus actif des plus de 120 volcans actifs en Indonésie et a récemment éclaté à plusieurs reprises avec des nuages ​​de lave et de gaz.

La dernière éruption majeure du Merapi en 2010 a fait 347 morts.

L’Indonésie, un archipel de 270 millions d’habitants, est sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique car elle se trouve le long de la « Anneau de feu » du Pacifique, une série de lignes de failles sismiques en forme de fer à cheval autour de l’océan.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici