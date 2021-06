Des coulées de lave du cratère lors de l’éruption du mont Merapi en Indonésie

Des nuages ​​de cendres chaudes ont atteint 1 000 mètres (3 280 pieds) dans le ciel et une avalanche de lave et de gaz brûlant s’est déversée sur les pentes tremblantes du mont Merapi jusqu’à 3 kilomètres (1,8 miles) au moins six fois depuis le matin alors que le volcan gémissait et grondait a déclaré Hanik Humaida, chef du Centre de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques de Yogyakarta.