Des cougars rares dans le parc national du nord-ouest de l’Ontario, comme « une aiguille dans une botte de foin »

Du caribou à l’écureuil volant, Daniel Pouliot, directeur de la recherche et de la conservation du parc national Pukaswka, a vu de nombreux animaux intéressants capturés par les caméras de surveillance du parc du nord-ouest de l’Ontario.

Mais rien de tel qu’un couguar.

Les caméras montrent le gros chat à deux endroits du parc, le long de la rive nord du lac Supérieur, au sud de Marathon – en décembre 2020 puis en janvier 2021.

Dans une récente entrevue avec CBC News, Pouliot a qualifié les images fournies par Parcs Canada d’« incroyables ».

ÉCOUTEZ | Daniel Pouliot, chercheur au parc, explique à Superior Morning ce qui rend ces images de couguars si spéciales :

Supérieur Matin8:03Daniel Pouliot : observation de cougars Pendant des années, les gens ont raconté des histoires d’observations de couguars dans le nord-ouest de l’Ontario, mais il y avait très peu de preuves. Eh bien, il y a plus de preuves maintenant, grâce à une image de caméra de piste capturée dans le parc national Pukaskwa. En savoir plus.

“Je suis vraiment sceptique”, a-t-il déclaré. “J’ai été au courant de l’histoire du couguar au fil des ans.

“Nous avons parfois des visiteurs au parc, ou en fait dans la région, qui viennent et disent:” Hé, j’ai vu des traces “et j’ai écouté leur histoire”, a déclaré Pouliot. “Mais je cherchais des preuves tangibles. Et maintenant, il était indéniable que c’était un couguar.

“Et j’étais très excité, très heureux de pouvoir enfin voir et confirmer une observation réelle.”

La première série d’images de couguars a été publiée sur les réseaux sociaux du parc plus tôt cette semaine. Pouliot a déclaré qu’il avait fallu un certain temps pour trouver et publier les images en raison du grand nombre d’entre elles capturées par les caméras de piste.

“Le technicien regarde chaque image et définit ce dont il s’agit”, a-t-il déclaré. “Est-ce un ours? Est-ce l’orignal? Et à la fin, il y a un rapport.

“Ce qui a été une surprise cette fois-ci, c’est de parcourir ces milliers de photos et d’en voir 20 d’un couguar.”

Les images constituent la seule preuve d’un couguar à Pukaskwa depuis son ouverture en 1983.

Les premières photos publiées par le parc ont été prises dans une zone appelée Swallow Cove, qui se trouve le long du rivage, à environ quatre kilomètres au-delà de la fin du sentier de randonnée côtier du parc.

Les autres photos, qui, selon Pouliot, seront bientôt publiées, ont été prises à environ 30 kilomètres plus au nord. Ils montrent le couguar voyageant dans la direction opposée.

Les observations de couguars “extrêmement rares”

Le puma, également connu sous le nom de couguar et de puma, a acquis au fil des ans un statut presque mythique dans la région.

Il y a beaucoup d’histoires d’observations du gros chat, qui peut atteindre jusqu’à deux mètres de long et peser plus de 60 kilogrammes. Mais la preuve réelle est une autre histoire.

Cette image de caméra de piste, publiée par Parcs Canada cette semaine, montre un couguar dans le parc national Pukaskwa, situé le long de la rive nord du lac Supérieur, près de Marathon, en Ontario. (Parcs Canada/Fourni)

“Les observations de couguars sont extrêmement rares”, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs de l’Ontario à CBC News par e-mail. “Chaque année, le ministère peut recevoir quelques rapports, mais des preuves photographiques sont rarement disponibles pour confirmer ces observations.

“Les couguars trouvés en Ontario, en plus d’être indigènes, peuvent provenir de l’ouest de l’Amérique du Nord ou être des animaux de compagnie échappés ou relâchés. Le personnel du ministère peut mener une enquête sur le site pour confirmer les rapports.”

Pouliot a déclaré que le personnel du parc s’efforcera de déterminer si le couguar repéré à Pakaskwa était de passage ou s’il réside maintenant dans le parc de 1 900 kilomètres carrés.

“Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est qu’il n’y aura pas de population établie, de population reproductrice dans le nord-ouest de l’Ontario, et il semble que cela pourrait être [an] individu voyageant à travers le paysage », a-t-il déclaré. « Les couguars ont un territoire immense, en particulier le mâle.

“Le territoire peut couvrir près de 500 kilomètres carrés”, a déclaré Pouliot. “Ils sont solitaires. Ils sont très timides aussi. Pour un gros chat, ils sont très bons pour éviter les humains.

“C’est une aiguille dans une botte de foin, en gros.”

Pouliot a déclaré que les observations pourraient conduire à davantage de recherches, car si le couguar décidait de rester dans la région, cela aurait un impact sur l’écologie du parc.

“Si l’animal voyageait simplement à travers le paysage, il pourrait s’attaquer à quelques orignaux, lièvres ou castors, puis continuer, et l’impact serait alors très limité”, a-t-il déclaré. “Mais si vous établissez [it] en tant que prédateur, eh bien, nous pourrions penser à la concurrence avec les ours, les loups, ayant potentiellement un impact local sur l’orignal, par exemple, de sorte que cela pourrait être un sujet de recherche future.”

Le porte-parole du ministère a déclaré que quelques observations de couguars avaient fait l’objet d’enquêtes ces dernières années :

En décembre 2021, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrant ce qui semblait être un couguar traversant une distance à cheval au nord de Kenora, en Ontario. Le personnel du ministère des Richesses naturelles et des Forêts a visité le site et recueilli des échantillons génétiques.

Des caméras de piste dans la région de Thunder Bay ont capturé une série de photos d’un couguar entre novembre 2020 et janvier 2021. Le personnel du ministère a pu recueillir des preuves génétiques, confirmant que le couguar était un mâle.

En mars 2017, la carcasse congelée d’un couguar a été retrouvée au nord-ouest de Thunder Bay. L’animal était émacié et probablement mort de faim, et des tests génétiques ont montré qu’il était étroitement lié aux couguars trouvés dans la région des Black Hills du Wyoming, du Dakota du Sud et du Nebraska.

La taille de la population de couguars de l’Ontario reste inconnue, mais l’espèce est classée comme en voie de disparition dans la province.

“En Ontario, on pense très probablement que les couguars vivent dans le nord de l’Ontario en raison de l’éloignement de l’habitat”, indique le communiqué. “Il y a cependant eu plusieurs rapports d’observations dans la partie sud de la province.”