Des costumes pour sauver des icônes confédérées abandonnés en Caroline du Sud

CHARLESTON, SC (AP) – Les poursuites intentées pour empêcher le retrait des monuments commémoratifs aux dirigeants confédérés et à un membre du Congrès pro-esclavagiste dans une ville de Caroline du Sud ont été abandonnées.

Le Post and Courier rapporte que l’American Heritage Association a aidé à financer l’un des procès. Il avait été déposé par des descendants de John C. Calhoun, un ancien membre du Congrès et vice-président décédé avant la guerre civile, s’opposant au retrait par la ville de Charleston de la statue de Calhoun.

L’association avait également déposé une plainte contre le retrait d’un marqueur Robert E. Lee Memorial Highway du campus d’une école à charte à Charleston et le changement de nom d’un auditorium qui avait été nommé d’après Christopher Memminger, secrétaire au Trésor de la Confédération.

Le monument en pierre et en métal du général confédéré Lee a été enlevé en juillet 2021 et entreposé.

La ville a conclu un accord avec le South Carolina State Museum pour prendre la statue de Calhoun.

Les deux poursuites avaient été déposées devant un tribunal d’État. Le procès du marqueur routier et de l’auditorium a été abandonné le 13 septembre. Le procès de Calhoun a été abandonné le 15 septembre, a rapporté le journal.

Le président de l’AHA, Brett Barry, a refusé de commenter l’état de l’affaire Calhoun, malgré la demande de renvoi des descendants.

« Les monuments de Charleston font partie intégrante du paysage historique et artistique américain de la ville », a déclaré Barry au Post and Courier. “L’American Heritage Association et les membres de la famille Calhoun ont hâte de commenter la destruction du monument du vice-président américain Calhoun et le procès associé dans les semaines à venir.”

Les opposants au retrait du mémorial de Lee avaient accusé la ville de violer la loi sur le patrimoine de l’État, qui protège certains monuments.

“Comme les procureurs de la ville l’ont clairement indiqué depuis le début, il n’y a jamais eu de violation de la loi sur le patrimoine”, a déclaré le porte-parole de la ville de Charleston, Jack O’Toole, au Post and Courier le 16 septembre. “Et maintenant que ces poursuites ont été abandonnées, le la ville peut recommencer à aller de l’avant avec des plans pour que ces éléments historiques soient exposés dans un cadre public approprié ici dans notre état.

The Associated Press