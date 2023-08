Des correspondants dans la soixantaine se réunissent pour célébrer 50 ans d’amitié

Deux femmes qui ont été des correspondants depuis l’enfance se sont réunies pour célébrer 50 ans d’amitié.

Ils ont traversé toutes les étapes de leur vie ensemble.

Elles se sont écrites quand leurs mariages ont pris fin et quand elles ont reconstruit leur vie et sont devenues des femmes indépendantes.

Caroline Hall, de Sheffield, et Helen Horned, de Linköping, en Suède, sont devenues amies après avoir été jumelées à l’école. Vivant à des kilomètres l’une de l’autre, les femmes s’écrivent depuis, partageant les épreuves et les tribulations de leur vie pendant plus de cinq décennies.

Des lettres que ces copains se sont écrites. Photo : Jam Press/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

Maintenant, les « âmes sœurs » ont révélé comment leur amitié a résisté à l’épreuve du temps et exactement ce qui rend leur lien si fort.

« Au début, nous nous écrivions dans le cadre d’un cours d’anglais », raconte Caroline, 61 ans. Dois savoir« Nos professeurs se connaissaient et pensaient que ce serait une bonne idée si la classe échangeait des lettres entre nos écoles. C’était la première année du secondaire, donc nous aurions été environ 12. »

Les premières lettres étaient un échange entre deux jeunes filles parlant de leur vie de famille, de leurs animaux de compagnie, de leurs intérêts et de leurs fêtes d’anniversaire.

« Nous nous sommes rencontrés pour la première fois après les deux premières années après être devenus des correspondants, lorsque la famille de Caroline l’a amenée en Suède alors qu’ils voyageaient à travers l’Europe dans un camping-car.

« S’en est suivi un voyage scolaire, des rencontres dans les villes natales de chacun et à Londres, des vacances en famille avec nos garçons et des visites chez les uns et les autres. »

Caroline Salle. Photo : Jam Press/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

« Helen est la marraine de mon plus jeune fils, il m’a donc également rendu visite au fil des ans. » La paire a également révélé comment leurs lettres ont changé au fil du temps. « La vie n’est pas toujours une roseraie, et quand nous avons tous les deux divorcé, nous avons échangé des conseils », a déclaré Helen, 62 ans, à Need To Know.

Hélène Corne. Photo : Jam Press/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

« Comme Caroline est une âme sœur, il y avait quelqu’un pour écouter mes problèmes. J’écrivais souvent dans ma tête ce que je voulais répondre ou ce que je voulais dire à Caroline, et quand j’avais le temps d’écrire, je ‘ je l’ai mis dans une lettre. »

Caroline a ajouté: « En grandissant, les conversations sont passées du partage des intérêts de l’enfance à l’adolescence; nous avons échangé des lettres sur des choses comme la musique pop, ABBA, la danse et les petits amis. »

Au cours de leurs études universitaires, les lettres sont devenues moins fréquentes à mesure qu’ils changeaient d’adresse et se déplaçaient, mais l’écriture reprenait régulièrement lorsqu’ils commençaient à travailler, se mariaient et avaient des enfants.

Amis Helen et Caroline.Photo : Jam Press/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

« Nous avons tous les deux trois garçons, ils ont tous grandi maintenant, mais la vie de famille, les enfants, les parents et devenir grands-parents ont été au centre de nos conversations pendant la plupart de nos années d’adulte. Nous nous confions absolument. Il y a beaucoup de choses que seul l’autre connaît; la confiance en cette véritable amitié a été une grande source de réconfort au fil des ans. Après avoir eu des enfants, ce moment où personne ne sait vraiment quoi faire, nous avons envoyé des petits cadeaux et des conseils , des suggestions sur la façon de traverser la vie chaque jour. »

Elles se sont écrites à la fin de leur mariage, alors qu’elles reconstruisaient leur vie et devenaient des femmes indépendantes.

« De même, nous nous sommes écrits lorsque nous avions des problèmes de santé, échangeant des idées sur l’alimentation et les médicaments, sur la façon de continuer. Nous avons également partagé l’expérience déchirante de la perte d’un parent. »

Caroline a déclaré: « Tout au long de la vie, certaines amitiés vont et viennent, à travers les circonstances, les changements d’emploi, les déménagements, les enfants qui grandissent ou simplement en réalisant que vous avez peu en commun. Certaines amitiés ne sont pas si pratiques lorsque vous vous précipitez dans ce monde occupé. . Qu’est-ce qui pourrait être difficile dans le fait d’écrire une lettre hebdomadaire, de partager votre quotidien avec quelqu’un et de l’afficher à la poste ? Surtout après toutes ces années d’amitié, et vous réalisez qu’après tout, c’est votre âme jumelle.

Pen Pals depuis cinq décennies. Photo : Jam Press/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA

Helen a ajouté: « Je pense que cette première visite en Suède (1975) a été très importante pour notre amitié de longue date. Nous avons vraiment appris à nous connaître et à nous lier. En fait, je peux ressentir la douleur quand quelque chose trouble Caroline . Elle m’a été d’un grand réconfort, m’encourageant à franchir une nouvelle étape dans la vie. »

CRÉDIT : Jam Press/MAGAZINEFEATURES.CO.ZA