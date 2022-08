Des corps retrouvés dans un véhicule incendié près de Summerland: GRC

Deux corps ont été retrouvés à l’intérieur d’un véhicule incendié sur Garnet Valley Road, près de Summerland, samedi 6 août matin.

L’unité des crimes majeurs du district sud-est de la GRC (SED MCU) a déclaré que les corps avaient été découverts après que le service d’incendie de Summerland ait éteint un incendie de véhicule. Le GCG du SED a repris l’enquête avec le détachement de Summerland, le détachement régional de Penticton et le service des coroners de la Colombie-Britannique.

La police demande à toute personne qui pourrait avoir des enregistrements de caméras de tableau de bord ou qui aurait remarqué une activité suspecte dans la région de Garnet Valley Road depuis le petit matin du 6 août de contacter le SED MCU au 1-877-987-8477.

