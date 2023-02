Des corps retrouvés à Détroit identifiés comme des rappeurs disparus

PARC HIGHLAND, Michigan –

Trois corps retrouvés dans un immeuble vacant de la région de Detroit ont été identifiés comme étant ceux de trois aspirants rappeurs portés disparus il y a près de deux semaines, a annoncé vendredi la police.

La police de l’État du Michigan a déclaré vendredi après-midi sur Twitter que les enquêteurs avaient identifié les corps comme étant ceux d’Armani Kelly, 27 ans, d’Oscoda ; Montoya Givens, 31 ans, de Détroit ; et Dante Wicker, 31 ans, de Melvindale.

“Nous présentons nos condoléances à leur famille et à leurs amis”, a déclaré la police.

Les hommes du Michigan étaient censés se produire lors d’une soirée au Lounge 31 à Detroit le 21 janvier, mais ils ont disparu après l’annulation de cette apparition. Leurs corps ont été retrouvés jeudi dans le sous-sol d’un immeuble abandonné et infesté de rats à Highland Park, près de Détroit.

Plus tôt vendredi, la police d’État a déclaré que le bureau des médecins légistes du comté de Wayne procéderait à des autopsies sur les corps. Le lieutenant Mike Shaw a déclaré que la publication des résultats de l’autopsie pourrait prendre jusqu’à 48 heures, car les corps ont été retrouvés dans des conditions de “froid extrême”.

Kelly, Givens et Wicker se sont rencontrés en prison, et Kelly et Givens étaient en liberté conditionnelle au moment de leur disparition, selon le service correctionnel de l’État.