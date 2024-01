Des corps piratés retrouvés dans des glacières à bord de camions – accompagnés d’un message d’avertissement du cartel mexicain

Un nombre indéterminé de corps hachés ont été retrouvés dans deux véhicules abandonnés sur un pont dans l’État de Veracruz, sur la côte du Golfe du Mexique, ont annoncé lundi les procureurs. Une banderole laissée sur l’un des véhicules comportait apparemment un message d’avertissement provenant d’un puissant cartel.

Les corps ont été retrouvés dimanche dans la ville de Tuxpan, non loin de la côte du Golfe. Les parties du corps étaient apparemment emballées dans des glacières en polystyrène à bord des deux camions.

Une banderole imprimée laissée sur le côté d’un camion contenant certains des restes suggérait que les victimes pourraient être des Guatémaltèques et affirmait que le crime était la paternité des « quatre lettres » ou du cartel de nouvelle génération de Jalisco, souvent désigné par ses quatre initiales en espagnol. , CJNG.

Les procureurs ont déclaré la police a trouvé des « parties anatomiques humaines » dans les véhicules et que les enquêteurs effectuaient des tests en laboratoire pour déterminer le nombre de victimes.

Une photo de la banderole publiée dans les médias locaux montrait qu’une partie de celle-ci disait “Guatemaltèques, arrêtez de croire au Grupo Sombra et restez dans vos villes natales”.

Le Grupo Sombra semble être une faction du cartel du Golfe, désormais divisé, et se bat contre Jalisco pour le territoire de la partie nord de Veracruz, y compris dans les villes voisines comme Poza Rica.

“Il n’y aura pas d’impunité et les responsables de ces événements seront retrouvés”, a déclaré le bureau du procureur général de l’État de Veracruz dans un communiqué. publication sur les réseaux sociaux.

Il y a eu des cas dans le passé de cartels mexicains, et en particulier du CJNG, recrutant des Guatémaltèques comme hommes armés, en particulier d’anciens soldats des forces spéciales connus sous le nom de « Kaibiles ».

“Règlement de comptes”

Le département de l’Intérieur de l’État de Veracruz a déclaré que ces meurtres semblaient impliquer un « règlement de comptes » entre gangs.

“Cette administration s’est fait un devoir de ne pas permettre que les soi-disant ‘règlements de comptes’ entre bandes criminelles portent atteinte à la paix publique”, a déclaré le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. “Pour cette raison, les responsables des actes criminels entre groupes criminels organisés à Tuxpan seront poursuivis et un renforcement de la sécurité dans la région a commencé.”

Veracruz était l’un des États les plus violents du Mexique lorsque l’ancien cartel Zetas y combattait ses rivaux, et le pays continue de connaître des meurtres liés au cartel du Golfe et à d’autres gangs.

L’État possède l’un des plus grands nombres de dépotoirs clandestinsoù les cartels se débarrassent de leurs victimes.

Les autorités ont bouclé le site où une fosse commune a été découverte dans l’État de Veracruz, au sud-est du Mexique, une région touchée par des guerres sanglantes entre les cartels de la drogue, le 17 septembre 2018. Getty Images



Les découvertes de corps mutilés abandonnés en public ou pendus à des ponts avec des messages menaçants se sont multipliées au Mexique ces dernières années, alors que les gangs criminels cherchent à intimider leurs rivaux.

En juillet dernier, un violent cartel de la drogue a été soupçonné d’avoir laissé une jambe humaine coupée pendue à un pont piétonnier à Toluca, juste à l’ouest de Mexico. Le coffre du corps a été laissé dans la rue en contrebas, près du centre-ville, accompagné de messages manuscrits signé par le cartel Familia Michoacana. D’autres parties des corps ont été retrouvées plus tard dans d’autres quartiers, avec également des pancartes manuscrites des cartels de la drogue à proximité.

En 2022, le têtes coupées de six hommes auraient été découverts sur le toit d’une Volkswagen dans le sud du Mexique, ainsi qu’un panneau d’avertissement accroché à deux arbres sur les lieux.

Cette même année, le corps de sept hommes ont été retrouvés abandonnés sur une route dans la région de Huasteca. Des écrits griffonnés au feutre sur les cadavres disaient : « C’est ce qui m’est arrivé en travaillant avec le Golfe », une référence apparente au cartel du Golfe.

