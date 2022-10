Des corps exhumés d’une fosse commune à Lyman libérée en Ukraine

LYMAN, Ukraine – Couverts de la tête aux pieds dans des combinaisons de protection, des médecins légistes ont retiré plusieurs corps enveloppés de plastique noir d’une fosse commune mardi dans la ville dévastée de Lyman en Ukraine, dans le cadre d’un effort ardu pour rassembler des preuves de ce qui s’est passé sous plus de quatre mois d’occupation russe.

Le lieu de sépulture était le deuxième trouvé à Lyman jusqu’à présent, a déclaré Kyrylenko, ajoutant que les premières enquêtes suggéraient que les corps avaient été enterrés par des résidents locaux et non par des Russes.

“Nous avons déjà retrouvé plus de 50 corps de soldats et de civils”, a-t-il déclaré. “Nous avons une longue tranchée ou une fosse commune… Nous trouvons des corps et des parties de corps ici.”