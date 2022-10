Des corps exhumés d’une fosse commune à Lyman libérée en Ukraine

LYMAN, Ukraine (AP) – Couverts de la tête aux pieds dans des combinaisons de protection, des médecins légistes ont sorti plusieurs corps enveloppés de plastique noir d’une fosse commune mardi dans la ville dévastée de Lyman en Ukraine, dans le cadre d’un effort ardu pour rassembler des preuves de ce qui s’est passé sous plus de quatre mois d’occupation russe.

Dix sacs mortuaires se trouvaient à côté d’une tranchée d’environ 100 pieds (30 mètres) à partir de laquelle les autorités ont déclaré que 32 corps avaient été exhumés jusqu’à présent dans la ville de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Les corps étaient des soldats ukrainiens qui avaient été enterrés ensemble dans une fosse commune, a déclaré mardi à Lyman le chef de l’administration militaire de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Vingt-deux autres civils ont été exhumés de tombes individuelles sur le lieu de sépulture, situé en bordure d’un cimetière dans une zone boisée à la périphérie de Lyman. D’autres exhumations sont prévues.

Le lieu de sépulture était le deuxième trouvé à Lyman jusqu’à présent, a déclaré Kyrylenko, ajoutant que les premières enquêtes suggéraient que les corps avaient été enterrés par des résidents locaux et non par des Russes.

“Nous avons déjà retrouvé plus de 50 corps de soldats et de civils”, a-t-il déclaré. “Nous avons une longue tranchée ou une fosse commune… Nous trouvons des corps et des parties de corps ici.”

Lyman a été libéré par les forces ukrainiennes fin septembre dans le cadre d’une contre-offensive ukrainienne rapide qui a repris des pans entiers des régions de Donetsk, Kharkiv et Kherson au contrôle russe.

Lorsque les autorités ukrainiennes sont entrées dans la ville, elles ont découvert que de nombreux résidents civils avaient été tués par les bombardements. D’autres, pour la plupart des personnes âgées, étaient mortes pendant l’occupation russe en raison d’un manque de nourriture et de médicaments, a déclaré Mark Tkachenko, inspecteur des communications de la police du district de Kramatorsk de la région de Donetsk, à l’Associated Press la semaine dernière.

La destruction de Lyman, une plaque tournante ferroviaire et de transit clé, est si répandue que de grandes parties de la ville ont été complètement détruites. Les autorités ukrainiennes s’emploient actuellement à restaurer les infrastructures de base et à enquêter sur la façon dont les civils ont vécu et sont morts pendant l’occupation russe.

Les enquêteurs médico-légaux ont sorti mardi un sac en plastique noir de la tranchée et l’ont décompressé pour révéler un corps décomposé dans un uniforme ensanglanté des forces armées ukrainiennes. Les restes ont été brièvement inspectés par les enquêteurs, puis placés dans un autre sac mortuaire et placés parmi plusieurs autres à côté de la tranchée.

Les autorités ont déclaré que des enfants avaient été retrouvés parmi les morts et que la plupart des victimes semblaient avoir succombé aux violents bombardements qui ont assiégé la ville pendant des mois.

Ils ont été prudents en décrivant si l’un des corps exhumés mardi montrait des signes d’exécution ou de torture, soulignant que l’enquête en était encore à ses débuts.

D’autres villes d’Ukraine libérées de l’occupation russe – telles que Bucha, au nord-ouest de la capitale Kyiv, et Izium dans la région de Kharkiv – sont désormais le théâtre d’enquêtes sur des crimes de guerre.

Justin Spike, l’Associated Press