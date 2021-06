Des corps de « zombies » de Covid s’élèvent des tombes sur la plage dans des images poignantes d’Inde

Des CENTAINES de cadavres de « zombies » de Covid apparaissent le long du Gange alors que les moussons menacent d’en déterrer des milliers d’autres.

Des corps enveloppés de tissu safran sont repérés tout au long de l’ancienne rivière dans ce qui est un rappel accablant que les crématoriums et les hôpitaux en Inde ont toujours du mal à faire face à l’impact de Covid-19.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

dix Les corps remontent le long du Gange Crédit : Getty

dix Les familles jettent leurs proches dans la rivière ou dans des tombes peu profondes à côté de ses rives Crédit : AFP

dix L’Inde est toujours en proie à une vague mortelle de coronavirus Crédit : Getty

Des familles du nord et de l’est du pays ont donné les corps de leurs proches à la rivière ou les ont enterrés dans des tombes peu profondes sur ses rives en raison de la flambée des prix des bûchers – la combustion d’un cadavre sur du bois et l’incendie.

Le début des inondations saisonnières de la mousson a provoqué la montée de forts courants dans la voie navigable longue de 1 550 milles, délogeant certains des corps enterrés sur ses rives.

L’Inde connaît l’une des pires épidémies au monde.

Le mois dernier, des cadavres ont été filmés s’entassant sur les rives de la voie navigable de la ville de Chausa, dans l’État septentrional du Bihar.

Les responsables disent que les corps ont flotté de l’Uttar et appartiennent à des patients de Covid dont les familles n’ont peut-être pas pu les incinérer ou les enterrer

Cela s’est produit alors que l’Inde a signalé 370 000 nouvelles infections et plus de 3 700 nouveaux décès en une journée.

La vague dévastatrice a submergé le système de santé du pays et les experts ont déclaré que les chiffres officiels des cas et des décès sont bien inférieurs aux chiffres réels.

Les autorités d’Allahabad – l’une des villes les plus saintes de l’hindouisme, où des millions de personnes se rendent pour effectuer des rites funéraires – affirment que près de 150 corps qui ont flotté au cours des trois dernières semaines ont été incinérés.

Des bûchers funéraires bordent la rivière à côté de tas de bois attendant que de nouveaux corps soient récupérés.

Jusqu’à 600 corps ont été enterrés le long du Gange pendant la vague de virus, selon des responsables.

dix L’Inde a signalé 370 000 nouvelles infections et plus de 3 700 nouveaux décès en une journée en mai Crédit : Reuters

dix Les travailleurs ont nettoyé les cadavres et les ont incinérés sur les berges Crédit : AFP

dix Les autorités se préparent à brûler un corps retrouvé flottant dans le Gange Crédit : Reuters

dix Cela survient au milieu d’une deuxième vague dévastatrice de Covid-19 en Inde

Mais les habitants pensent qu’il s’agit d’une fraction du nombre réel et craignent que davantage ne soient délogés des rives sablonneuses par les eaux rapides dans les semaines à venir.

Sonu Chandel, un batelier qui travaille dans un crématorium au bord d’une rivière, a été secoué par la vue de familles enterrant leurs morts il y a deux mois.

Il a déclaré qu’un sentiment de malaise lui était revenu alors que les eaux commençaient à monter en raison d’une poussée de mousson.

« C’était vraiment triste de voir des pauvres enterrer leurs êtres chers d’une manière indigne, mais la montée des eaux a aggravé la situation », a déclaré Chandel à l’AFP.

« Il y a toujours la peur de (un corps) heurter la rame ou de courir sur un cadavre alors que le niveau de l’eau monte. »

D’autres grands centres religieux du nord de l’Inde connaissent également des scénarios de cauchemar similaires.

Pendant le pic d’avril, des millions d’hindous se sont rassemblés dans la ville himalayenne de Haridwar pour assister au festival Kumbh Mela.

Les responsables ont déclaré que plus de 2 000 personnes qui y ont assisté avaient été testées positives pour le virus, dont des dizaines de chefs religieux, depuis qu’elles se sont rendues dans d’autres parties du vaste pays.

L’épidémiologiste, le Dr Lalit Kant, a déclaré: « C’est désastreux. Et ces chiffres ne sont que la pointe de l’iceberg.

« Les groupes de pèlerins voyageant dans des trains et des bus bondés auraient un effet multiplicateur sur le nombre d’infections. »

Les habitants craignent que les cadavres, s’ils ne sont pas enlevés, risquent de contaminer ce qui est déjà l’un des cours d’eau les plus pollués au monde.

« Cela (…) pourrait provoquer des maladies dangereuses », a déclaré à l’AFP Dipin Kumar, qui vit près du Gange à Allahabad.

« Le gouvernement doit y réfléchir et lui seul peut faire un plan. »

C’est désastreux. Et ces chiffres ne sont que la pointe de l’iceberg. Docteur Lalit Kant

La rivière la plus sacrée de l’Inde, la « Mère Ganga », comme les autres plans d’eau en Inde, est vénérée comme une déesse par les hindous et considérée comme celle qui donne et prend la vie.

Les pèlerins affluent vers le Gange pour se baigner rituellement, et même avant la pandémie, des millions d’hindous ont incinéré leurs morts le long de ses rives avant de disperser les cendres dans la rivière.

Ceux qui n’avaient pas les moyens d’acheter du bois submergeaient plutôt les corps de leurs proches, tandis que d’autres procédaient à des enterrements dans l’eau dans le cadre de leurs traditions religieuses.

Le nombre de cadavres dans et autour du Gange a fortement augmenté lors de la dernière vague record de coronavirus en Inde.

Les habitants ont déclaré que les funérailles – qui peuvent coûter plus de 7 000 roupies (68 £) – ajoutaient aux difficultés de ceux qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts dans l’économie frappée par la pandémie.

dix Les moussons menacent de déterrer des centaines de cadavres supplémentaires Crédit : AFP

dix Une augmentation des bûchers funéraires en avait rendu le coût inaccessible pour de nombreuses familles Crédit : Reuters

dix Des proches en tenue de protection individuelle (EPI) incinèrent leur proche décédé de Covid Crédit : AFP

La police et les équipes de secours de l’État patrouillent maintenant le fleuve à la recherche de corps.

Les autorités ont posté deux bateaux le long des berges pour récupérer les cadavres – parfois avec l’aide de pêcheurs locaux – mais n’ont eu que peu de succès ces derniers jours.

« Le flux est très rapide et c’est un défi de repêcher les corps maintenant », a déclaré un policier à l’AFP.

Au 21 juin, près de 30 millions de personnes ont été frappées par le Covid en Inde et 388 000 sont décédées.