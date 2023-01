Des corps abandonnés à la décomposition devant une morgue surpeuplée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des images montrent

Des images de près d’une douzaine de corps abandonnés à l’extérieur de l’un des principaux hôpitaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont mis en évidence les pressions exercées sur le système de santé du pays et suscité des appels à une réforme urgente.

La vidéo de trois minutes montre 11 corps sur des lits superposés et des civières à l’intérieur de ce qui semble être un hangar utilisé comme morgue temporaire. Le bâtiment n’a pas de climatisation adéquate et les fenêtres et les portes sont ouvertes aux éléments. Les corps sont laissés là pour que les familles les récupèrent ou jusqu’à ce que de l’espace se libère à la morgue.

La vidéo choquante, partagée publiquement sur une page Facebook populaire, a été filmée par un homme non identifié entre le jour de Noël et le réveillon du Nouvel An. Il y explique en Pidgin combien de temps les corps ont été laissés dehors.

“Certains de ces corps ici, en ce moment, ont été laissés ici pendant quatre ou cinq jours maintenant, c’est maintenant la période de Noël et du Nouvel An, ils ne sont pas juste arrivés, certains d’entre eux se sont décomposés”, dit-il.

Les corps se détériorent rapidement en raison du climat tropical.

Pendant que l’homme filme, un autre corps est transporté par des membres de la famille.

En réponse à la vidéo, l’hôpital général de Port Moresby a déclaré dans un communiqué que la morgue ne pouvait plus prendre de corps. Il a déclaré que la morgue était extrêmement surpeuplée, en grande partie parce que les proches ne ramassaient pas les corps en temps opportun.

Il a dit qu’il y aurait un enterrement de masse la semaine prochaine et qu’il y avait 20 corps attendant d’aller à la morgue. L’hôpital a déclaré que le gouvernement essaierait de résoudre le problème en 2023.

Le Dr Kone Sobi, directeur des services médicaux de l’hôpital général de Port Moresby, a déclaré que certains corps n’avaient pas été récupérés car les proches ne pouvaient se permettre aucun des salons funéraires privés de la ville. Il a dit qu’un enterrement de masse était prévu pour jeudi.

L’hôpital a procédé pour la dernière fois à un enterrement de masse de corps non réclamés en 2021 car la morgue était pleine. La morgue, construite il y a 30 ans, devait initialement accueillir 120 corps, mais en gère aujourd’hui environ 200.

Il y a trois conteneurs frigorifiques supplémentaires à l’extérieur de la morgue principale d’une capacité de 62 corps. L’établissement reçoit jusqu’à 20 corps par jour, le nombre augmentant pendant la pandémie de Covid-19.

“La morgue est toujours pleine, l’espace pour un corps à déposer est plein à quatre ou cinq”, a déclaré un ancien employé de l’hôpital qui a souhaité rester anonyme.

“Cela arrive à chaque fois – une fois qu’il y a un décès, le corps est laissé de côté dans la mise en page. S’il y a de la place, ils sont amenés à la morgue.

De nombreux habitants horrifiés de Port Moresby ont appelé à l’action les plus hautes autorités du pays.

Le gouvernement et le ministre de la Santé ont été contactés pour commentaires.