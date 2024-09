Des coraux marins en voie de disparition ont été déplacés du sud de la Floride vers la côte du golfe du Texas à des fins de recherche et de restauration

DANIA BEACH, Floride — Des scientifiques ont déplacé environ 300 coraux marins en voie de disparition du sud de la Floride vers la côte du golfe du Texas à des fins de recherche et de restauration.

Université Nova du Sud-Est et Texas A&Université M-Corpus Christi Les chercheurs ont emballé les coraux mercredi au campus océanographique de la NSU à Dania Beach. Les créatures marines ont ensuite été chargées dans une camionnette, emmenées dans un aéroport voisin et transportées par avion jusqu’au Texas.

Les chercheurs ont fait preuve d’une extrême prudence lors du transfert de ces coraux délicats, a déclaré Shane Wever, chercheur à la NSU.

« Le processus que nous entreprenons aujourd’hui est une excellente occasion pour nous d’élargir la représentation des coraux avec lesquels nous travaillons et des lieux où ils sont stockés », a déclaré Wever. « L’augmentation du nombre de lieux où ils sont stockés constitue une véritable mesure de protection pour nous, afin de les protéger et de les préserver pour l’avenir. »

Chaque corail a été emballé avec de l’eau de mer fraîche et propre et de l’oxygène supplémentaire, à l’intérieur d’un étui de protection et à l’intérieur de glacières isolées et rembourrées, et a été transporté pendant le temps le plus court possible.

Le centre de recherche en sciences marines de la NSU sert de nurserie pour les récifs coralliens, où les coraux sauvés sont stockés, traités pour être restaurés et transplantés dans l’océan. L’école a partagé des coraux avec d’autres universités, comme l’Université de Miami, la Florida Atlantic University et la Texas State University, ainsi qu’avec la Coral Restoration Foundation dans les Florida Keys.

Malgré l’importance des coraux, il est facile pour les personnes vivant sur terre d’oublier à quel point les choses dans l’océan sont importantes, Texas A&Keisha Bahr, chercheuse à l’Université M de Corpus Christi, a déclaré.

« Les coraux ont de nombreuses fonctions différentes », a déclaré Bahr. « Tout d’abord, ils protègent nos côtes, en particulier ici en Floride, de l’énergie des vagues et de l’érosion côtière. Ils nous fournissent également une grande partie de la nourriture que nous tirons de nos océans. Et ils sont des nurseries pour de nombreux organismes qui viennent de la mer. »

Des températures océaniques anormalement élevées ont provoqué un blanchissement généralisé des coraux en 2023, anéantissant les coraux des Florida Keys. Texas A&L’Université M de Corpus Christi s’est tournée vers la NSU lorsque ses partenaires des Keys n’ont plus été en mesure de lui fournir des coraux pour ses recherches. Le comté de Broward a été épargné par la majeure partie du blanchissement de 2023, de sorte que la pépinière de coraux offshore de la NSU avait des coraux sains à donner.

« Nous perdons des coraux à un rythme alarmant », a déclaré Bahr. « Nous avons perdu environ la moitié de nos coraux au cours des trois dernières décennies. Nous devons donc nous assurer que nous continuerons à avoir ces filles à l’avenir. »

Texas A&L’Université M de Corpus Christi utilise certains de ces coraux pour étudier les effets des sédiments de Port Everglades sur la santé des coraux. Le reste aidera l’université dans ses travaux de création d’un guide sur le blanchissement pour les Caraïbes ou servira de banque génétique, représentant près de 100 colonies de coraux Staghorn génétiquement distinctes provenant des récifs du sud de la Floride.

« Nous voulions leur donner autant de génotypes, qui sont des individus génétiques, que possible pour vraiment agir comme une protection pour ces espèces extrêmement importantes », a déclaré Wever.