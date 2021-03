Des coqs fous saisis lors d’un raid de combats de coqs à Sydney attaquent des humains

La plupart des coqs sauvés lors d’un raid sur un prétendu ring de combat de coqs à Sydney étaient si agressifs envers les autres oiseaux et les humains qu’ils ont dû être abattus.

La RSPCA New South Wales a confirmé que 55 des 71 coqs de combat saisis dans une propriété du sud-ouest de la ville à la fin de l’année dernière étaient trop dangereux pour être trouvés dans de nouvelles maisons.

Les oiseaux traumatisés ont été pris en charge après que la police a effectué une descente sur la superficie de Catherine Field et démantelé le plus grand ring de combat de coqs présumé qu’ils avaient découvert depuis plus de 20 ans.

Les agents ont également saisi des pointes et des éperons métalliques fixés aux pattes des oiseaux pour le sport sanguinaire barbare, ainsi que 107 170 $ en espèces prétendument trouvés pendant le raid.

Les lames étaient étiquetées avec des noms sinistres, notamment Mexican Slasher, Socket Knife, Half Bayonet, Jagger et Flipping Fork Knife.

Un coq blessé a dû être euthanasié peu de temps après l’opération, tandis que de nouvelles maisons ont été trouvées pour 15 autres, mais 55 des oiseaux n’ont pas pu être sauvés.

« Les coqs restants n’étaient malheureusement pas adaptés pour être réintégrés en raison d’une grave agression contre d’autres oiseaux et personnes et ils ont été euthanasiés sans cruauté », a déclaré une porte-parole de la RSPCA NSW.

« Les coqs ont été élevés de manière sélective dans le but de tuer et entraînés à être agressifs, et n’ont pas pu être placés en toute sécurité avec d’autres animaux. »

Les coqs de combat sont entraînés à attaquer, parfois sous stéroïdes, et conservés dans de petites cages pour augmenter leur agressivité lorsqu’ils sont relâchés dans un ring pour le combat.

Des pointes, des éperons ou des lames aiguisés sont fixés aux pieds de deux oiseaux qui se battent alors jusqu’à ce que l’un d’eux soit mort ou si gravement blessé qu’il ne puisse plus rivaliser.

Alors que les combats de coqs ont longtemps été interdits dans tous les États et territoires australiens, des événements clandestins ont toujours lieu dans les tripots ruraux et éloignés.

La police a arrêté 34 hommes âgés de 19 à 75 ans à Catherine Field et a été inculpé pour la plupart d’avoir participé à une bagarre dans laquelle un animal a été opposé à un autre animal.

Un homme de 45 ans qui vit sur la propriété a également été chargé de gérer ou de contrôler un lieu utilisé pour les combats d’animaux et de promouvoir ou d’organiser un combat d’animaux.

Un homme de 75 ans de Padstow Heights a été accusé d’avoir sous sa garde un mannequin de dressage de coq.

Lorsque des détectives ont fait une descente dans les locaux de Camden Valley Way vers 11 heures le 13 décembre, un dimanche, ils auraient trouvé une zone de combat de coqs désignée et plusieurs grands hangars abritant les 71 oiseaux.

L’opération faisait partie d’une enquête conjointe sur la cruauté envers les animaux lancée par la brigade du crime organisé du State Crime Command, la RSPCA NSW et la NSW Crime Commission plus tôt l’année dernière.

Le directeur général de la RSPCA, Steve Coleman, a déclaré qu’il était rare que les autorités découvrent des anneaux de combat de coqs car ils étaient si clandestinement dirigés.

«Ce qui est méprisable à propos de cette activité, c’est que ces oiseaux se battent littéralement pour survivre», a déclaré M. Coleman.

« Il n’y a qu’un seul résultat avec les combats de coqs organisés et c’est qu’un animal doit mourir. Et s’il ne meurt pas au moment de l’activité illégale, il mourra peu de temps après.

M. Coleman a déclaré que les coqs de combat avaient été délibérément élevés pour l’agression.

«Certaines des lignées de ces oiseaux sont assez spécifiques… un élevage spécifique pour s’assurer qu’ils produisent un oiseau prêt à se battre et qui est évidemment assez fort.

«La probabilité de pouvoir rapatrier les oiseaux de combat est très difficile. C’est la dure réalité.

Le surintendant détective Martin Fileman, commandant de la brigade du crime organisé, a déclaré que les enquêteurs avaient découvert le syndicat présumé alors qu’ils poursuivaient d’autres enquêtes.

«En tirant profit du bétail qui s’entretuent et en gagnant de l’argent, c’est assez honteux», a-t-il déclaré.

Les combats de coqs sont un passe-temps populaire dans des pays comme les Philippines, certaines parties de l’Indonésie – en particulier Bali – la Thaïlande et le Vietnam.

La plupart des personnes arrêtées à Catherine Field ont des noms de famille d’Asie du Sud-Est.

Lorsque les hommes accusés ont affronté le tribunal local de Picton le 23 février, le magistrat Mark Douglass a souligné la nécessité d’organiser des interprètes avant leurs prochaines comparutions le 1er avril.

Toute personne ayant des informations sur des infractions de cruauté envers les animaux est instamment priée de contacter Échec au crime au 1800 333 000.