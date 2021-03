Des copains ivres flottant sur un matelas gonflable sont sauvés de DEUX MILES en mer… mais ne paniquent que lorsqu’ils sont à court de bière

DEUX copains ivres ont été laissés bloqués sur un matelas gonflable à deux miles de la mer, mais ils n’ont paniqué que lorsqu’ils n’ont plus de bière.

Jackson Perry et Noah Palmer ont dû être secourus après que des vents forts les aient traînés sur deux milles dans l’océan Indien, mais ils n’ont exprimé aucun regret et ont dit qu’ils « vérifieraient les prévisions de vent » la prochaine fois.

Les deux amis ont sauté sur le matelas gonflable samedi, avec un Esky plein de bières, devant la maison de Palmer au bord de l’océan à Mandurah, au sud de Perth, prévoyant de rester près de la terre.

Cependant, des vents forts les ont traînés sur deux milles vers l’océan où ils ont été bloqués pendant près de trois heures.

« Nous avions ce matelas devant la maison de Noah, il était un peu dégonflé, nous avons donc décidé de le gonfler, de descendre et de faire une dérive sur l’eau … probablement à seulement 50 m », a déclaré M. Perry à Sunrise.

«Nous pensions juste que nous allions sortir et dériver sur l’eau pendant un moment sur le matelas, puis nous avons réalisé que le vent nous avait fait sortir.

«Nous ne pouvions pas pagayer contre le vent et nous avons continué à aller de plus en plus loin. Nous visions seulement à être à 100 m au large, au maximum, et avant de le savoir, nous étions en mer.

«Tout ce que nous savions, c’est que Tex (ami Tex Seek) était à 30-40 minutes, et nous espérions juste qu’il nous trouve parce que tous nos téléphones étaient en train de mourir et nous étions en quelque sorte inquiets à ce moment-là.»

Pour aggraver les choses, le matelas gonflable avait des trous et a commencé à couler, leurs téléphones mouraient et ils manquaient de bière.

Palmer devait sauter toutes les dix minutes et gonfler le matelas jusqu’à l’arrivée des secours.

Finalement, le couple a été sauvé par les sauveteurs volontaires de Mandurah et est retourné à terre en toute sécurité.

Ils n’ont exprimé aucun regret quand on leur a demandé s’ils feraient quelque chose de différent la prochaine fois.

Perry a déclaré: «Vérifiez avant tout les prévisions de vent. Mais à part ça, nous avons passé un très bon moment.