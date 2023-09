Des convois humanitaires mettent le cap sur le Haut-Karabakh dans le cadre d’un nouvel accord avec l’Azerbaïdjan – POLITICO

KORNIDZOR, Arménie — Des tonnes d’aide humanitaire étaient en route samedi vers le Haut-Karabakh selon les termes d’un accord conclu avec les dirigeants arméniens de la région séparatiste, a déclaré l’Azerbaïdjan.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé samedi avoir expédié sa première cargaison de nourriture et de carburant depuis l’Arménie vers ce territoire montagneux depuis que l’Azerbaïdjan a lancé son offensive militaire en début de semaine. Le convoi de quatre camions a traversé le pont Hakari, traversant la frontière au milieu des avertissements d’une crise humanitaire croissante au sein de la population civile.

« Nous étudions les différents besoins de la population », a déclaré à POLITICO un porte-parole du CICR. « Et, soulignant notre rôle d’intermédiaire neutre, nous sommes bien entendu en dialogue avec tous les décideurs pour pouvoir apporter une aide indispensable. »

Cette livraison marque seulement la deuxième fois que l’aide civile parvient au Haut-Karabakh depuis l’Arménie depuis que l’Azerbaïdjan a fermé un point de contrôle à la frontière internationalement reconnue après un échange de tirs avec les troupes arméniennes le 15 juin. Le CICR avait précédemment averti que sans accès, une crise humanitaire pourrait rapidement se dérouler – et cette situation n’a été qu’aggravée par les informations faisant état de déplacements massifs alors que les forces azerbaïdjanaises ont pris le territoire à l’intérieur de l’enclave ethniquement contrôlée par les Arméniens lors d’une attaque de 24 heures qui a débuté mardi.

Même si le CICR a pu transférer des blessés vers des hôpitaux du Haut-Karabakh, l’évacuation envisagée des blessés vers l’Arménie ne s’est pas encore concrétisée.

L’Azerbaïdjan a depuis déclaré que les dirigeants locaux devaient se dissoudre, que ses soldats devaient déposer les armes et que ceux qui y vivaient devaient accepter d’être gouvernés comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, sous peine de partir.

Une délégation du Congrès américain a visité la route menant au pont Hakari quelques instants avant le passage du convoi du CICR. S’adressant aux journalistes, le sénateur Gary Peters, démocrate du Michigan, a déclaré que Washington était profondément préoccupé par la crise en cours et a appelé au soutien des civils « qui souffrent du blocus depuis de nombreux mois ».

Peu de temps après, un long convoi de véhicules de casques bleus russes s’est précipité sur la route en direction du Haut-Karabakh, et l’Azerbaïdjan a déclaré avoir envoyé deux camions-citernes plein de carburant à la capitale de facto, Stepanakert. Le personnel de Moscou a également été empêché d’emprunter régulièrement la route depuis juin, n’apportant apparemment que des produits essentiels à ses propres troupes par hélicoptère.

S’adressant à POLITICO, le conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Hikmet Hajiyev, a déclaré que la garantie de l’accès à l’aide humanitaire « montre une fois de plus les bonnes intentions et le sérieux du gouvernement azerbaïdjanais de répondre aux besoins et aux exigences des résidents arméniens et également d’assurer un accès sûr ». et un processus de réintégration décent.

Un groupe de travail gouvernemental spécial a été créé, a-t-il ajouté, pour aborder les aspects humanitaires, économiques et sociaux de l’absorption du Haut-Karabakh et de ses dizaines de milliers d’Arméniens de souche par l’Azerbaïdjan après 30 ans d’indépendance autoproclamée. Les dirigeants de cet État non reconnu ont déclaré mercredi qu’ils avaient été contraints d’accepter un accord de capitulation négocié par Moscou alors que leurs troupes étaient en déroute. L’Azerbaïdjan affirme que les combattants arméniens ont déjà commencé à rendre leurs armes conformément aux termes de l’accord.

« Le Karabakh était une poudrière et la zone la plus militarisée au monde », a ajouté Hajiyev. «Mais maintenant, c’est du passé. Dans ces circonstances, les chances de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont bien meilleures.»

Cependant, des inquiétudes subsistent quant au fait que des dizaines de milliers de civils coincés dans cette région frappée par la crise pourraient être contraints de fuir leurs foyers, les autorités locales mettant en garde contre un « nettoyage ethnique ».

Selon Laurence Broers, experte du conflit à Chatham House, la question est désormais de savoir si les gestes de bonne volonté apparents se solidifieront en quelque chose de plus permanent.

« Nous devons mettre fin à ce paradigme de l’aide humanitaire par étapes », a-t-il déclaré. « Nous devons trouver une solution à long terme concernant l’accès et, tout aussi important, nous devons concentrer notre attention afin que ceux qui veulent quitter le Karabakh puissent toujours le faire. »