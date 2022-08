Des convives fumants critiquent le «pire Burger King» de Grande-Bretagne pour ses «hamburgers froids, ses frites et ses tables sales»

Les convives FUMING ont critiqué le “pire Burger King” de Grande-Bretagne pour ses hamburgers froids, ses frites et ses tables sales.

Les visiteurs du restaurant de hamburgers de Wokingham, dans le Berkshire, affirment que le site “a besoin d’être rasé”.

Les clients ont déclaré que le restaurant de hamburgers de Wokingham “avait besoin d’être rasé” Crédit : TripAdvisor

Sur 55 avis, le lieu a 39 avis “terribles” d’une étoile Crédit : TripAdvisor

Un critique a affirmé que l’endroit avait besoin d’une “visite de la santé environnementale” Crédit : TripAdvisor

Les clients ont rempli la page Tripadvisor de la succursale du Carnival Field Leisure Park avec des témoignages de première main choquants sur l’emplacement.

Sur 55 avis, le lieu compte 39 avis “terribles” d’une étoile et seulement quatre avis “excellents”.

Mais la dernière critique “excellente” remonte à il y a trois ans, en 2019.

Un critique, qui a visité il y a à peine trois semaines, a écrit : “Restaurant sale. Des tables sales partout sans nettoyer les plateaux ni essuyer les tables.

“Personnel grossier qui n’a aucune idée. Pas de gants portés. Ils ont touché les frites à mains nues !”

Un autre client, qui s’est rendu en juin et a déclaré vouloir lui attribuer moins d’une étoile, a affirmé qu’il avait fallu plus de 20 minutes pour recevoir sa nourriture.

“Il a fallu plus de 20 minutes pour manger et c’était après que je sois entré dans le restaurant”, ont-ils écrit.

“Restaurant extrêmement chaud et pas de personnel sur le sol de la salle à manger pour nettoyer les tables, etc.

“La nourriture vient d’être jetée dans un sac et le responsable a gémi parce que j’ai demandé plus de chips parce que mon paquet était vide, juste suspendu dans un sac.

“La succursale ne peut pas faire face au service au volant – les chauffeurs Uber et les clients qui commandent au restaurant.

“La place a besoin d’être rasée car elle est trop petite pour suivre 2022.”

L’examen le plus récent a critiqué l’état des toilettes.

Ils ont déclaré: “Les sols n’ont pas l’air d’avoir été lavés et encore moins balayés depuis des semaines.

“Les toilettes sont sales au point où les toilettes ne sont pas assez propres pour s’asseoir. Très mécontent de notre visite.”

Et une critique de février de cette année a affirmé que l’endroit avait besoin d’une “visite de la santé environnementale”.

Ils ont dit: “Quel endroit honteux cette succursale de Burger King est devenue

“Tout d’abord, ils se sont trompés dans ma commande. Ce n’est pas grave, j’ai fait demi-tour et ils l’ont rectifié, mais sans aucune excuse ni personnalité.

“Ma première bouchée était une bouchée de burger froid et de bacon et quand je dis froid, je veux dire que j’ai eu des glaces plus chaudes. Les frites étaient au mieux tièdes.”

Le client a ajouté: “Pour ne pas être dissuadé, j’ai fait demi-tour et j’ai demandé à parler au responsable – c’est là que je pense que la santé environnementale doit s’impliquer.

“Après l’avoir informé que mon burger était à peine tiède il m’a dit et je cite ‘ah oui, on sert nos burgers à température ambiante’ ce qui m’inquiète.

“Si le directeur pense que la nourriture ne devrait pas être cuite à 75 ° C, alors quel espoir a son personnel ennuyeux.

“Sur une note positive, j’ai récupéré mon argent avec un minimum de tracas.”

Un autre visiteur a simplement écrit: “C’est l’un des pires, je le répète, les pires Burger Kings que j’aie jamais rencontrés.”

Pendant ce temps, la dernière critique cinq étoiles en 2019 semblait être un client de retour qui a déclaré que l’expérience avait été “bien meilleure”.

Ils m’ont dit : “Beau et chaleureux cette fois, service efficace, plats chauds bien cuisinés, le black Angus tape fort. Je reviendrai.”

Le Sun a contacté Burger King pour un commentaire.