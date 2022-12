Des contrôles d’armes dans une ville grecque révèlent des grenades et des mitrailleuses

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Une série d’inspections d’armes avant Noël dans une petite ville du nord de la Grèce a révélé des grenades à main, des fusils d’assaut et des munitions non explosées vieilles de plusieurs décennies, a annoncé mardi la police.

Les inspections se sont déroulées sur 20 jours jusqu’au 22 décembre à Florina, une ville de moins de 18 000 habitants, et ses environs, entraînant 14 arrestations, principalement pour possession illégale d’armes.

La police a déclaré que des dizaines de fusils de chasse et d’armes de poing sans licence avaient été saisis, ainsi que 14 fusils d’assaut, huit grenades et huit baïonnettes, un pistolet paralysant et des milliers de cartouches lors de perquisitions dans des maisons privées et des zones de stockage. Des munitions “de divers types”, 8,8 kilogrammes (19,5 livres) de poudre à canon et deux mitraillettes ont également été découvertes.

Les zones rurales de Grèce ont une forte prévalence de possession d’armes à feu sous licence, principalement pour la chasse, mais il existe également des collections d’armes illicites, souvent conservées sous forme de trophées et avec peu d’utilisation pratique.

La région de Florina borde également l’Albanie, où un commerce illégal d’armes a prospéré dans les années 1990 à la suite de l’effondrement du régime communiste pur et dur et d’une série de bouleversements politiques ultérieurs.

La police a déclaré que les inspections se poursuivaient dans la région pour “réduire la criminalité et renforcer le sentiment de bien-être et de sécurité des citoyens”.

The Associated Press