Le cœur du nouveau YMCA de l’hôpital Morris, situé au 2200, avenue Dupont, contiendra les noms de tous ceux qui ont rendu le nouveau bâtiment possible.

Les contributeurs et les élus se sont réunis lundi matin pour signer une poutre qui sera placée quelque part près du centre de la structure afin d’ajouter leurs noms à l’histoire.

Missy Durkin, directrice des opérations du YMCA du Grand Joliet, a déclaré que le groupe s’est réuni parce que les personnes impliquées savaient que le projet changerait la donne pour la communauté.

La construction verticale du nouveau YMCA de l’hôpital Morris est en cours et le projet devrait se terminer au début de 2025. (Michael Urbanec)

« Il est difficile de croire que nous étions tous ici il y a quatre mois pour la cérémonie d’inauguration des travaux, qui était très attendue et très attendue dans la communauté », a déclaré Durkin. « À cette époque, nous avions environ 350 personnes rassemblées, attendant avec impatience de sortir et d’être témoins de l’histoire qu’elles attendaient depuis si longtemps. »

Un groupe plus restreint s’est réuni lundi, même s’il s’agissait toujours d’un groupe d’environ 100 personnes.

La présidente du YMCA de la région du Grand Joliet, Katy Leclair, a déclaré que le bâtiment sera un outil incroyable pour bâtir la communauté, et Morris dispose d’installations incroyables dans les murs de son YMCA actuel.

Elle a présenté le président et chef de la direction de l’hôpital Morris, Tom Dohm.

Dohm a déclaré qu’il se souvient de son arrivée à l’hôpital Morris en 2015 et de l’enthousiasme suscité par le YMCA temporaire situé au 320, rue Wauponsee. Il était alors clair pour lui que la vision d’une collaboration continue entre l’hôpital et le YMCA pour construire un établissement à service complet était souhaitée.

« Comme l’hôpital Morris, le YMCA est fortement axé sur la famille et dessert tous les gens, quelle que soit leur capacité de payer », a déclaré Dohm. « L’hôpital et le YMCA sont des organisations à but non lucratif qui se consacrent au renforcement de la communauté grâce à un mode de vie sain. »

Dohm a déclaré que le partenariat aide l’hôpital Morris à se concentrer davantage sur les soins préventifs afin d’améliorer la santé des résidents.

Le représentant du 16e district, Darin LaHood, R-Dunlap, a déclaré qu’il avait inclus une demande de 3,5 millions de dollars dans le cadre du processus de crédits, qui a franchi la première et la deuxième phases, même s’il reste encore du chemin à parcourir.

« Il est important que l’argent des contribuables fédéraux soit consacré à un projet comme celui-ci en raison de ce qu’il apporte à la communauté », a déclaré LaHood. «Je félicite un grand nombre d’entre vous ici pour ce que vous avez fait, ainsi que pour votre engagement et votre dévouement à faire de ce projet une réalité.»

La sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris, a déclaré qu’elle était heureuse de voir les mêmes visages signer le faisceau qu’elle a vu tout au long du processus.

Elle a déclaré que tout le monde s’était réuni à Morris pour faire ce qu’il fallait pour que le projet se concrétise.

Selon elle, le YMCA est le partenaire idéal pour offrir des services régionaux importants pour tous, comme des services de garde d’enfants, grâce à ses programmes avant et après l’école.

Le membre du Congrès Darin LaHood s’adresse à la foule lors de la signature des poutres du nouveau YMCA de l’hôpital Morris. (Michael Urbanec)

«[Monmari)etmoisommesdegrandspartisansduYMCAetc’estunechosefacileàsoutenirpournous»adéclaréRezin«Noussommesfiersdetravaillerencollaborationavecvotreéquipe»[Myhusband)andIarebigsupportersoftheYMCAandit’saneasythingforustosupport”Rezinsaid“We’vebeenproudtoworkincollaborationwithyourteam”

Rezin a également remercié tout le monde d’avoir fourni un nouvel endroit à sa mère pour jouer au pickleball.

Guy Christensen a déclaré que le Morris YMCA est toujours à la recherche de donateurs et que le projet est entièrement financé à 93 %.

« Nous voulons terminer en force pour assurer la pérennité du YMCA sans aucune dette lors de notre ouverture », a déclaré Christensen.

Christensen a remercié tout le monde pour leur travail inlassable sur le projet.

La construction du YMCA de l’hôpital Morris devrait être terminée au début de 2025.