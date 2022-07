Des contrastes marqués avec d’autres enquêtes du 6 janvier augmentent la pression sur Garland

Le contraste entre l’urgence publique et l’agressivité des enquêtes menées par les procureurs de Géorgie et le comité du Congrès d’une part et l’approche calme, apparemment laborieuse et méthodique adoptée par le ministère de la Justice d’autre part, est si frappant qu’il est devenu un problème pour M. Garland – et ne fait que s’accentuer de semaine en semaine.

Le comité de la Chambre a interrogé plus de 1 000 témoins, et d’autres arrivent encore, et a choisi de manière sélective des preuves à partir de ce qu’il a appris pour établir un récit homogène impliquant M. Trump. Le procureur géorgien, Fani T. Willis, semble monter une affaire de grande envergure qui, selon certains experts, pourrait conduire à des accusations de complot ou de racket.

Ce qui se passe exactement au sein du ministère de la Justice reste largement obscurci, au-delà de ce qu’il a priorisé dans les mois qui ont suivi l’attaque : sa poursuite de centaines d’émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole et ses affaires de sédition contre les groupes extrémistes qui étaient présents.

Mais par le biais d’assignations à comparaître et de mandats de perquisition, le département a clairement indiqué qu’il poursuivait au moins deux pistes d’enquête connexes qui pourraient conduire à M. Trump.