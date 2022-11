Des contestations judiciaires se déroulent alors que les électeurs votent à mi-mandat

Des contestations judiciaires électorales se sont déroulées mardi alors que les électeurs ont voté à travers le pays lors des élections de mi-mandat. Et d’autres combats judiciaires meurtriers sont attendus dans les prochains jours, ce qui pourrait prolonger le temps qu’il faut pour que les votes soient comptés dans certaines courses.

Plus de 100 poursuites ont été déposées avant les élections de mardi, ciblant des règles pour des choses comme le vote par correspondance, les machines à voter et l’accès pour les observateurs partisans des sondages.

Et les observateurs se préparent à un déluge de défis après la clôture des sondages, car certains candidats républicains ont déjà déclaré qu’ils n’accepteraient pas de défaite ou ont semé le doute sur le processus électoral malgré aucune preuve de fraude.

L’avalanche d’affaires électorales fait suite à l’échec des efforts du républicain Donald Trump pour que les tribunaux annulent sa défaite face au démocrate Joe Biden en 2020. Trump et ses alliés républicains ont intenté environ 60 poursuites contestant l’élection qui ont été catégoriquement rejetées par les juges nommés à la magistrature par les présidents de les deux partis politiques.

Voici un aperçu des défis juridiques qui se déroulent dans certains États :

TEXAS

Un juge fédéral du Texas a interdit aux volontaires électoraux et aux travailleurs d’un bureau de vote dans un quartier à prédominance noire de demander aux électeurs de réciter publiquement leur adresse avant de leur permettre de voter aux élections de mi-mandat.

L’ordre du lundi soir est intervenu après que la section de Beaumont de la NAACP et l’électeur Jessica Daye ont poursuivi, alléguant que les électeurs noirs avaient été harcelés et intimidés lors du vote anticipé au bureau de vote du centre communautaire John Paul Davis, où 90% des électeurs sont noirs.

Le juge de district américain Michael Truncale a également interdit aux travailleurs et aux bénévoles de suivre les électeurs pendant qu’ils votaient.

La plainte alléguait également que les agents électoraux, qui sont des partisans amenés par les partis politiques, ont aidé les électeurs blancs à insérer ou à scanner les bulletins de vote dans les machines à voter, mais pas les électeurs noirs, et l’ordonnance du juge a également interdit cette activité.

Beaumont est une ville d’environ 112 000 habitants située près de la frontière de la Louisiane, à environ 125 kilomètres à l’est de Houston. En 2020, le comté de Jefferson – où Beaumont est le siège du comté – les électeurs ont soutenu de justesse Donald Trump, avec 50,2% en faveur de l’ancien président et 48,6% en faveur de Joe Biden.

PENNSYLVANIE

La campagne du candidat au Sénat démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, s’est rendue devant le tribunal lundi soir dans le but de faire compter les bulletins de vote par correspondance qui ne comportent pas de dates manuscrites précises sur les enveloppes extérieures. L’action en justice de Fetterman fait suite à une décision de la Cour suprême de l’État selon laquelle les bulletins de vote ne pouvaient pas être comptés et une autre au cours du week-end clarifiant ce qui constituait une date incorrecte.

La campagne de Fetterman – en partenariat avec des organisations nationales de campagne démocrate du Congrès et du Sénat et deux électeurs – a poursuivi les conseils électoraux de comté dans tout l’État, arguant que le rejet de bulletins de vote sans dates d’enveloppe appropriées violerait une disposition de la loi américaine de 1964 sur les droits civils qui dit que les gens ne peut pas être empêché de voter sur la base de ce que le procès appelle des “exigences techniques inutiles”.

À Philadelphie, les électeurs qui avaient des dates manquantes ou incorrectes sur leurs bulletins de vote par correspondance étaient autorisés à déposer des bulletins de remplacement à l’hôtel de ville ou à voter provisoirement dans leur circonscription habituelle mardi.

On ne sait pas combien de bulletins de vote seraient affectés par la décision dans tout l’État, mais des milliers ont été signalés par les responsables électoraux de Philadelphie et du comté d’Allegheny, qui comprend Pittsburgh. course, comme le concours du Sénat américain entre Fetterman et le républicain Mehmet Oz.

Les commissaires de la ville de Philadelphie ont également voté lors d’une réunion d’urgence mardi matin pour rétablir un processus de rapprochement des registres du scrutin pendant le décompte, plutôt que d’attendre après le décompte. La procédure a été utilisée pour éliminer les éventuels doubles votes dans le passé, mais n’a trouvé aucun problème au cours des trois dernières élections et est plus lente que la réconciliation après le dépouillement. Les derniers bulletins de vote devraient être comptés vendredi.

Le vote est intervenu après qu’un juge a rendu une ordonnance rejetant la demande des républicains d’une injonction qui aurait forcé la ville à rétablir le processus. Mais l’avis du juge, qui avait réprimandé la décision de la ville de supprimer le processus, a suscité des inquiétudes chez les commissaires.

La journaliste d’Associated Press Claudia Lauer a contribué à ce rapport.

