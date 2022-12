Des constructeurs condamnés à une amende de 6 000 $ pour avoir transformé illégalement une maison en 4-plex

Sukhdev Singh et Kashmir Singh Sahota ont été condamnés à une amende de 6 000 $ après qu’un juge les a reconnus coupables d’outrage à une ordonnance interlocutoire de ne pas occuper ou utiliser des propriétés locatives à Surrey.

Les propriétés font l’objet d’une pétition encore à entendre de la ville de Surrey.

La ville allègue dans sa requête que les intimés n’ont pas obtenu les permis de construction et d’occupation requis ainsi que les inspections de la ville liées à la rénovation et à l’occupation d’une propriété résidentielle au 6072 133A Street qu’ils ont achetée en 2021 et ont effectué des rénovations «importantes» pour construire trois logements locatifs distincts. les unités les ont ensuite louées.

Le juge John Gibb-Carsley a noté dans ses motifs de jugement du 29 novembre que la ville de Surrey prétend que les intimés ont ignoré les « efforts répétés » pour les faire se conformer aux règlements.

«Les mesures prises par la ville de Surrey avant de déposer la pétition comprenaient l’affichage d’avis d’arrêt des travaux sur la propriété, avertissant les répondants à plusieurs reprises d’arrêter les rénovations et de ne pas occuper ou utiliser la propriété, et de délivrer des billets d’infraction au règlement à la intimés », a noté le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster.

Le 14 avril 2022, la mairie a obtenu l’injonction interlocutoire du juge Kenneth Ball et le 22 septembre 2022, Gibb-Carsley a trouvé Singh et Sahota au mépris de l’ordonnance d’avril.

“J’ai conclu que, dans les circonstances de cette affaire, la sanction appropriée est une amende de 6 000 $ pour la violation de l’ordonnance d’avril”, a décidé Gibb-Carsley. «En outre, si la propriété reste occupée le 1er janvier 2023, les intimés devront payer une amende supplémentaire de 13 000 $, sauf accord écrit contraire de la ville de Surrey ou par nouvelle ordonnance de la Cour. J’accorde également à la ville de Surrey des frais spéciaux pour la procédure d’outrage concernant l’ordonnance d’avril »,

Il a également noté dans ses motifs de jugement que les intimés utilisaient l’étage supérieur de la maison “comme quatrième logement locatif pour les locataires”, en fait, convertissant une structure unifamiliale “en un 4-plex non autorisé et non autorisé” contrairement à aux règlements de Surrey et au Code du bâtiment de la Colombie-Britannique.

“Dans les circonstances de cette affaire, où il semble que les intimés ont ignoré de manière flagrante les exigences municipales en matière de permis qui visent à promouvoir et à protéger le public en établissant des normes minimales de sécurité, je conclus qu’il y a un élément supplémentaire d’intérêt public”, a déclaré le juge. a dit. “À mon avis, les constructeurs qui bafouent les codes du bâtiment municipaux et le processus d’autorisation devraient être dissuadés de le faire.”

La ville de Surrey a demandé une amende de 5 000 $ pour chacun des intimés, totalisant 10 000 $, ainsi qu’une autre amende de 10 000 $ si les occupants de l’ajout et de la suite secondaire n’avaient pas quitté la propriété avant le 1er décembre 2022.

Le juge a noté que les intimés avaient été « francs » dans leurs observations au tribunal, reconnaissant qu’ils avaient enfreint les règlements administratifs et l’ordonnance du tribunal.

“Les répondants ont déclaré qu’ils” n’avaient jamais pensé que cela irait aussi loin “, a noté Gibb-Carsley. «Ils ont dit que tant d’autres personnes à Surrey faisaient la même chose, c’est-à-dire construire et louer des appartements sans autorisation, qu’ils ne pensaient pas que cela arriverait. Ils ont indiqué qu’ils avaient dépensé des milliers de dollars en honoraires d’avocats et d’ingénieurs et qu’ils avaient déployé des efforts sincères pour obtenir les permis de construction requis de la ville de Surrey, bien qu’ils aient déjà rénové la propriété et l’aient louée aux occupants de l’ajout et la suite secondaire.

Singh et Sahota ont déclaré au tribunal qu’ils essayaient depuis des mois de faire partir les locataires et n’avaient obtenu que récemment un accord pour qu’ils déménagent d’ici le 31 décembre. louer et qu’il est très difficile de trouver des logements locatifs similaires dans le Lower Mainland », a noté Gibb-Carsley.

“Les intimés ont en outre informé le tribunal qu’ils souffraient de difficultés financières dans leurs autres entreprises et ont demandé au tribunal de faire preuve de clémence dans la peine infligée.”

Gibb-Carsley a déclaré Singh et Sahota “conjointement et solidairement” responsables de l’amende de 6 000 $.

En 2021, le conseil de Surrey a ordonné au personnel de la ville d’enquêter sur “l’amélioration de l’application des lois, des poursuites et de la sensibilisation du public” dans le but de lutter contre la construction illégale et non autorisée dans la ville, dans le but “d’atténuer les pertes de vies humaines, la destruction de biens” et d’assurer le respect des statuts.

“Je sais que nous avons tous été inondés d’e-mails concernant les préoccupations des gens concernant la construction illégale”, a déclaré le conseiller. Jack Hundial a déclaré au conseil avant qu’il n’adopte sa motion connexe. Il a également appelé le personnel à se pencher sur la manière dont les autres villes gèrent cette situation.

Com. Mandeep Nagra a déclaré à l’époque que les ordres d’arrêt de travail «sont tout le temps ignorés, juste les gens les déchirent et les jettent. Je reçois quotidiennement un certain nombre d’appels téléphoniques concernant des constructions illégales et des ajouts non autorisés, etc.

