Des conspirations électorales encadrent des concours pour le secrétaire d’État

Parmi la myriade de bureaux qui attirent l’attention sur le scrutin de mardi, le poste normalement obscur de secrétaire d’État se démarque.

Dans la plupart des États, ce poste est le plus haut responsable électoral qui supervise le système de vote de l’État. Dans certains des États pivots du pays, les républicains ont nommé des candidats à ce poste qui ont soutenu l’annulation de l’élection présidentielle de 2020 pour garder Donald Trump à la Maison Blanche.

Au total, la moitié des 22 républicains candidats aux postes de secrétaire d’État qui supervisent les élections ont répété les mensonges électoraux de Trump, et sept d’entre eux ont soutenu ses tentatives de renverser la volonté du peuple et de rester au pouvoir en 2020.

“S’ils gagnent, nous aurons quelqu’un qui se présentera sur une plate-forme de négation électorale, disant:” En fait, les élections ne sont légitimes que lorsque mon candidat gagne “”, a déclaré David Becker, directeur exécutif du Center for Election Innovation & Chercheur et co-auteur de “The Big Truth”, un livre mettant en garde contre les dangers des mensonges électoraux de Trump.

En Arizona, le représentant de l’État, Mark Finchem, qui a assisté au rassemblement du 6 janvier 2021 de Trump qui a précédé l’assaut meurtrier contre le Capitole américain, se présente au poste de secrétaire d’État après avoir déclaré qu’il n’aurait pas certifié la victoire du démocrate Joe Biden en 2020 dans ce Etat. Le candidat du GOP au Nevada, Jim Marchant, a fait la même promesse. Au Nouveau-Mexique, la secrétaire d’État républicaine challenger Audrey Trujillo a applaudi un appel raté devant la Cour suprême des États-Unis en 2020 pour annuler la victoire de Biden.

Et dans l’éternel État swing du Michigan, la républicaine Kristina Karamo insiste sur le fait que Biden n’a pas réellement remporté son État, même s’il l’a fait – par plus de 154 000 voix.

Les candidatures des conspirateurs électoraux ont déclenché une avalanche de dépenses dans les concours, principalement par les démocrates et leurs alliés. Ils ont bombardé les courses avec des millions de dollars de publicités demandant aux électeurs de bien réfléchir avant de confier à ces candidats la tâche de diriger les élections.

Il y a une multitude d’autres théoriciens du complot électoral presque assurés de gagner dans des États moins compétitifs mardi soir. Dans le Wyoming, le représentant de l’État Chuck Gray se présente sans opposition. Après avoir remporté la primaire du GOP, le directeur des élections de l’État a démissionné et la législature de l’État contrôlée par le GOP a envisagé de retirer l’administration électorale du bureau, mais a hésité. En Alabama, le représentant de l’État Wes Allen, le candidat du GOP dans l’État solidement conservateur, a soutenu une action en justice pour annuler la victoire de Biden qui a été rejetée par la Cour suprême des États-Unis.

Dans certains États, le secrétaire d’État ne supervise pas les élections. Dans d’autres, comme la Pennsylvanie, le gouverneur nomme le secrétaire d’État pour superviser le vote. Là-bas, le candidat républicain Doug Mastriano a organisé des bus pour transporter les gens au rassemblement de Trump le 6 janvier et a promis de nommer quelqu’un qui effacera les listes électorales de l’État, forçant les quelque 8,8 millions d’électeurs de l’État à se réinscrire.

Dans le Wisconsin, les commissions électorales bipartites de l’État supervisent les élections, mais certains républicains veulent changer cela. Le gouverneur démocrate de l’État, Tony Evers, a bloqué les projets de loi de la législature contrôlée par le GOP essayant d’arracher le contrôle du vote à la commission. Evers fait face au républicain Tim Michels, un homme d’affaires soutenu par Trump qui a son propre plan pour rendre la commission plus conviviale pour les républicains.

De nombreux titulaires républicains, en revanche, ont repoussé les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 et ont remporté des primaires contre ceux qui ont remis en question ce concours. L’exemple le plus frappant est celui de la Géorgie, où le secrétaire d’État Brad Raffensperger a rejeté les supplications privées de Trump pour « trouver » suffisamment de voix pour le déclarer vainqueur de l’État que Biden a effectivement remporté.

Le refus de Raffensperger a exaspéré Trump, qui a recruté un challenger principal qui a beaucoup perdu lors de la primaire de mai. Raffensperger affronte maintenant le sénateur démocrate Bee Nguyen mardi.

Nicholas Riccardi, Associated Press