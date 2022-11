Des conseils qui aident, des conseils qui font mal

Les conseillers que j’ai rencontrés m’ont aidé à valider mes sentiments et m’ont fait savoir que je ne suis pas fou. Parce qu’honnêtement, j’avais l’impression de perdre la tête. Rien ne semblait normal. Ils m’ont assuré que je suis parfaitement normal. Ensuite, ils m’ont expliqué le processus et m’ont fait savoir à quoi m’attendre de mon diagnostic et des émotions qui l’accompagnent. Cela a été extrêmement utile.

La meilleure chose que mes amis et ma famille ont faite pour moi a été de m’aimer et de me soutenir en se présentant, en passant un coup de fil, en venant me rendre visite ou en m’emmenant déjeuner. Parce que surtout au début, rien ne semblait normal. C’était comme être au milieu de l’océan sans bord auquel s’accrocher. J’avais l’impression de pagayer comme un chien, essayant juste de trouver un sens à la normalité. Les amis et la famille ont ramené cette normalité dans ma vie. Honnêtement, sans leur soutien, je ne pense pas que j’y serais arrivé.