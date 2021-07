Des conseils pour les «ambassadeurs» du vaccin Covid-19 refont surface au milieu des inquiétudes suscitées par la poussée «porte-à-porte» de Biden – RT USA News

Au milieu des préoccupations croissantes en matière de confidentialité concernant les efforts de l’administration Biden pour promouvoir les injections de Covid-19 parmi les Américains non vaccinés, un document a refait surface décrivant des « conseils utiles » pour les soi-disant « ambassadeurs de la santé ».

La boîte à outils, intitulée « Projet de porte-à-porte pour augmenter l’acceptation du vaccin COVID », et une vidéo de formation pour le soi-disant « ambassadeurs de la santé », ont été libérés par les autorités du comté de Lake, dans l’Illinois, en avril, mais n’ont attiré l’attention que cette semaine, après que le président Biden a parlé d’un changement vers la prise de message pro-vaccination « porte à porte. »

Le document propose une liste de conseils utiles, de « Informer, ne pas convaincre » à « Frappez puis reculez » et « N’ignorez aucun signe de sollicitation. »

N’ignorez aucun signe de sollicitation. Vous ne sollicitez pas ! Vous offrez des informations et des ressources critiques. Ce que vous faites n’est pas illégal.

Les heurtoirs ont été spécifiquement chargés de remplir une feuille de calcul avec le décompte des personnes déjà vaccinées et de celles qui sont « pas intéressé », ainsi que de faire part de leurs questions, préoccupations et autres « des informations importantes sur lesquelles le ministère de la Santé s’appuie. »





Le bulletin conseillait également aux volontaires de rester calmes et de ne pas se décourager face à d’éventuelles « Impoli » réactions, s’en tenir à un « scénario, » reste confiant et « s’amuser. »

C’est une chose incroyable que vous faites. Quelle que soit la réaction des gens, ayez confiance que vous faites une différence et que vous contribuez à sauver des vies.

Le document refait surface, en particulier ses parties sur la sollicitation et le maintien de la liste des méchants, a soulevé encore plus de drapeaux rouges avec les critiques de l’initiative en cours.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a haussé les sourcils après avoir déclaré qu’il était « absolument l’affaire du gouvernement » pour savoir si les citoyens ont été vaccinés ou non contre le Covid-19. Il a insisté pour que « frapper à une porte n’a jamais été contraire à la loi » et « c’est notre affaire » pour s’assurer que les Américains peuvent « prospérer » et « s’associer librement » en se faisant vacciner contre le Covid-19.





« Maintenant, nous devons nous rendre communauté par communauté, quartier par quartier et, souvent, faire du porte-à-porte – littéralement frapper aux portes – pour obtenir de l’aide aux personnes restantes protégées contre le virus. » Biden a déclaré aux journalistes mardi, ajoutant séparément que le coronavirus « équipes d’intervention d’urgence » seraient également mobilisés pour lutter contre de nouvelles flambées chez les non vaccinés.

Les critiques affirment qu’un tel programme viole leur vie privée et pourrait conduire à des conflits et à d’autres violations des droits, Becerra ne faisant qu’ajouter de l’huile sur le feu lorsqu’il affirmait que l’administration ne voulait donner qu’aux Américains. « le sentiment qu’ils ont la liberté de choisir. »

Nous essayons de donner aux gens autant de liberté et de choix que possible, mais il est clair que lorsque plus de 600 000 Américains sont morts, le meilleur choix est de se faire vacciner.





