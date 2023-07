Des conseils de voyage en solo à la visite de Disney World, les conseils dont vous avez besoin pour voyager en 2023

Après trois ans de vie pandémique, les voyages reprennent en force cet été.

De plus en plus de personnes partent en voyage cet été après avoir suspendu leurs projets, mais le changement climatique, la surpopulation alimentée par les médias sociaux, la hausse des coûts et d’autres facteurs ont convergé pour rendre les décisions de voyage plus difficiles que jamais. Pour le tout premier guide de voyage de Vox, nous voulions répondre à certaines de vos questions les plus urgentes sur les voyages, de la façon de naviguer dans les nombreuses décisions et dilemmes éthiques liés aux voyages, à expliquer pourquoi nos systèmes de voyage et de transport sont conçus comme ils le sont.

Chaque semaine du mois de juillet, nous publierons de nouveaux articles et vidéos répondant à vos plus grandes questions de voyage. Restez à l’écoute pour plus! — Nisha Chittal, rédactrice en chef

CRÉDITS