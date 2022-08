Des conseils de carrière que tout le monde doit entendre

Après avoir passé la première moitié de sa carrière à gravir les échelons de l’entreprise, Ann Mukherjee a découvert un secret surprenant sur le fait d’être la patronne : on se sent seul au sommet.

C’est encore plus solitaire quand vous êtes souvent la seule femme de couleur dans la salle de réunion.

Mukherjee, 56 ans, est la PDG nord-américaine et présidente de Pernod Ricard, le deuxième vendeur mondial de vins et spiritueux, où elle est en charge de célèbres marques d’alcool haut de gamme comme Absolut, Jameson et Malibu. Elle est également la première femme de couleur à occuper ce poste, une pionnière dans une industrie dominée par les hommes.

“Faire entendre sa voix dans cet environnement ne vient pas naturellement, donc cela peut être difficile à surmonter, mais il est important de passer à travers”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Après être devenue PDG en 2019, Mukherjee dit avoir rapidement découvert que l’image du PDG américain typique est imprégnée d’un “machisme” exagéré d’être “boutonné” et d’un leader “confiant” qui “a toutes les réponses”.

Elle a décidé que ces stéréotypes étaient nocifs et improductifs. “En tant que PDG, tout le monde s’attend à ce que vous soyez sur votre jeu tout le temps – et je pense que la partie la plus difficile d’être un bon PDG est d’être à l’aise pour dire:” Je suis seul “ou” J’ai besoin d’aide “” elle dit. “Mais l’humilité et l’honnêteté sont tout aussi importantes que la confiance pour être un bon leader.”

C’est une leçon que Mukherjee aurait aimé apprendre plus tôt dans sa carrière, et le seul conseil qu’elle donnerait à tous ceux qui sont encore en train de tracer leur chemin professionnel : “Ne vous inquiétez pas de vous intégrer et n’ayez pas peur de parler, car lorsque vous ayez confiance en vous, tout est possible.”

“Vous devez vous aimer inconditionnellement tout entier… toutes vos forces, faiblesses, menaces et opportunités”, explique Mukherjee. “En comprenant vos faiblesses, vous pouvez mieux comprendre comment les gérer et les dépasser… ce n’est qu’alors que vous pourrez vraiment grandir en tant que personne et en tant que professionnel.”

En plus de connaître vos faiblesses, Mukherjee souligne l’importance d’embrasser vos échecs. “Honnêtement, l’échec est le secret de ma réussite”, partage-t-elle. “La raison en est que dans ces moments où j’ai échoué, j’ai appris à pivoter et trouvé des opportunités de croissance … et à la fin, je suis sorti plus fort que jamais.”

