Des conseils anonymes permettent de prévenir les fusillades et les suicides dans les écoles, selon une nouvelle étude

Les élèves et anciens élèves des lycées de Santa Clarita et Saugus organisent une veillée en novembre 2019 pour honorer les personnes touchées par une fusillade dans une école.

Les systèmes de signalement anonymes utilisés par les écoliers pour signaler le comportement de leurs pairs ont permis de prévenir de nombreux cas de suicide, de violence à l’école et d’attentats planifiés, selon une étude publiée mercredi.

Les chercheurs ont étudié les données du Dites quelque chose Système de signalement anonyme, géré par le groupe de prévention de la violence Sandy Hook Promise, qui comprend un centre de crise ouvert 24 heures sur 24, doté de conseillers qualifiés qui examinent les conseils soumis par téléphone et en ligne et informent les intervenants appropriés. L’étude, publiée dans la revue Pediatrics, a été financée par la Fondation Chaiken et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, et ses principaux auteurs étaient affiliés à l’Université du Michigan et à Sandy Hook Promise.

Dans un examen des conseils soumis de 2019 à 2023 dans un État du sud-est, les chercheurs ont découvert que le système de signalement anonyme « a permis 1 039 interventions confirmées en matière de santé mentale ; 109 « sauvegardes » où des preuves claires d’une crise suicidaire imminente étaient présentes et évitées ; empêché 38 actes de violence à l’école, y compris des armes récupérées dans l’enceinte de l’école ; et évité 6 attaques planifiées confirmées dans des écoles », selon le rapport.

Près de 10 % des pourboires reçus concernaient des armes à feu, qui, selon les chercheurs, « sont la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents », a rapporté CNN. signalé basé sur les données du CDC.

Les informations relatives aux armes à feu reçues par le système de signalement anonyme comprenaient des fusillades potentielles dans des écoles, l’observation d’une personne en possession d’une arme, l’intimidation et le harcèlement ou l’intimidation, selon l’étude.

“L’urgence des conseils liés aux armes à feu souligne la nécessité d’éduquer les familles sur la prévention de la violence armée et de garantir des protocoles de soutien et de réponse pour les systèmes scolaires”, ont déclaré les auteurs tout en soulignant l’importance d’une plus grande sensibilisation aux programmes de signalement anonyme par les professionnels de la santé publique et de la santé.

Les experts en sécurité publique réclament depuis longtemps des mécanismes accrus permettant aux étudiants de signaler de manière confidentielle les menaces potentielles dans l’espoir de sauver des vies.

“Vous devez éduquer le corps étudiant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un effort pour dénoncer un camarade ou lui causer des ennuis”, a déclaré Mary Ellen O’Toole, ancienne profileuse du FBI, qui a étudié les fusillades dans les écoles pendant plus de 20 ans. dit précédemment à CNN. « Éduquez les étudiants et les professeurs sur les comportements d’alerte… et faites en sorte que les étudiants puissent appeler sur une ligne confidentielle.

« Les options de signalement anonymes et confidentielles peuvent élargir l’attrait du reportage, en particulier pour les étudiants qui craignent d’être identifiés et ostracisés par leurs pairs après avoir signalé un rapport », selon le Centre national d’évaluation des menaces des services secrets américains, qui étudie la violence dans les écoles. « Les recherches révèlent que la peur d’être ostracisé ou de subir d’autres formes de représailles constitue un obstacle important au signalement. »

Des éducateurs tels que Dr Robert Taylorsurintendant du système scolaire public du comté de Wake en Caroline du Nord, qui a vanté l’importance du programme Sandy Hook Promise, convient que l’anonymat aide à éliminer les obstacles.

“Nous constatons que les élèves ont peur de se manifester et de dire aux enseignants et aux administrateurs ce qu’ils savent se passe à l’école, [but] Quand vous avez quelque chose comme le système Say Something Anonymous, cela leur permet de signaler à tout moment – ​​24 heures sur 24 – les dangers qu’ils peuvent voir », a déclaré Taylor.

Selon l’étude, le système de reporting anonyme Say Something Anonymous de Sandy Hook Promise dessert plus de 5 millions d’élèves de la sixième à la douzième année dans 23 États. D’autres zones utilisent le système de signalement anonyme StopIt ou applications uniques pour les élèves d’un district scolaire particulier afin que les élèves signalent les menaces.

Même si le sujet du contrôle des armes à feu peut être politiquement polarisant aux États-Unis, l’amélioration des mécanismes de signalement anonyme des menaces émanant d’étudiants a reçu un soutien bipartisan.

Après le Fusillade mortelle en 2021 au lycée d’Oxford Dans le Michigan, un groupe de travail composé de législateurs républicains et démocrates a proposé plusieurs mesures de sécurité, notamment une augmentation des ressources pour le secteur public de l’État. Plateforme OK2SAY pour signaler des astuces confidentielles.

“Cela ne devrait en aucun cas être partisan”, a déclaré à CNN le représentant de l’État Luke Meerman, un républicain. Meerman a fait partie du groupe de travail sur la sécurité de l’école et a déclaré que l’objectif était d’essayer d’identifier les signes avant-coureurs non signalés qui n’apparaissent souvent qu’après des incidents de violence armée.

« Malheureusement, dans bien de ces cas, on découvre souvent que quelqu’un savait quelque chose », a-t-il déclaré, ajoutant « notre espoir est que OK2SAY soit ce véhicule qui peut être utilisé pour faire savoir à quelqu’un. »

Plutôt que de simplement faire connaître de tels programmes de reportage, certains législateurs souhaitent qu’ils soient obligatoires dans les écoles.

Le sénateur républicain de l’État de Californie, Scott Wilk, a déposé l’année dernière une loi baptisée Saugus Strong Act, une référence au incident de 2019 au lycée Saugus, près de Los Angeles, au cours duquel un jeune armé de 16 ans a tué deux étudiants et en a blessé trois autres.

Le facture exigerait que les agences éducatives de l’État mettent en œuvre des systèmes permettant aux élèves, aux parents et aux membres concernés de la communauté de signaler anonymement les comportements menaçants.

«C’est bien pire que tout ce que ma génération a dû traverser», a déclaré Wilk à propos de la myriade de luttes auxquelles sont confrontés les jeunes. « Mettre cette ressource à la disposition des étudiants et de leurs familles pourrait très bien faire la différence entre la vie et la mort. »

