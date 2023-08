Des conseillers non officiels aux « armes secrètes », le rôle des conjoints politiques dans la campagne électorale est varié

Pendant la campagne électorale, les politiciens sont au grand jour, et souvent leurs familles aussi.

Des heurtoirs aux conseillers non officiels, le rôle d’un conjoint pendant une campagne électorale fédérale est varié. Bien qu’ils n’exercent aucune fonction officielle, ils sont souvent vus aux côtés de leur partenaire lors d’événements, apportant un soutien moral dans les moments les plus difficiles et faisant même campagne seuls – faisant parfois tout cela avec des enfants.

Ils sont généralement considérés comme un atout, rappelant aux électeurs l’humanité d’un politicien.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau ont annoncé qu’après 18 ans de mariage, ils avaient décidé de se séparer.

« Comme toujours, nous restons une famille proche avec un amour et un respect profonds l’un pour l’autre et pour tout ce que nous avons construit et continuerons de construire », ont écrit Trudeau et Grégoire Trudeau dans des messages identiques.

La nouvelle a fait les manchettes dans le monde entier et a suscité des questions sur la façon dont la séparation pourrait affecter la vie politique du Premier ministre, y compris sa prochaine campagne électorale fédérale.

Le premier ministre Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau célèbrent une victoire électorale au siège des élections libérales à Montréal le lundi 21 octobre 2019. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le conjoint politique comme faiseur d’images

Grégoire Trudeau a été particulièrement visible tout au long de toutes les campagnes électorales fédérales de Trudeau. Elle l’a présenté lors d’événements, s’est mêlé aux électeurs, a rallié des bénévoles et s’est entretenu avec les médias.

Dans une entrevue avec CBC News pendant la campagne électorale fédérale de 2019, Grégoire Trudeau a déclaré qu’elle ne considérait pas le travail de conjointe politique comme un simple prolongement du travail de son mari.

Trudeau et Grégoire Trudeau saluent de l’autobus à un arrêt pendant la campagne électorale fédérale de 2015 à Laval, au Québec. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

« Je n’ai jamais l’impression de jouer un rôle ou de remplir un rôle en tant que » femme de « et mon mari sait que ce n’est pas le cas », avait-elle déclaré à l’époque.

Grégoire Trudeau est devenue une personnalité publique à part entière, défendant des causes qui la passionnent, comme la santé mentale et l’égalité des sexes.

Les rôles qu’un conjoint politique assume pendant une campagne électorale sont en grande partie de son choix, a déclaré Laura Stephenson, professeure de sciences politiques à l’Université Western et codirectrice du Consortium on Electoral Democracy.

« Nous n’embauchons pas la famille, nous n’embauchons pas les conjoints », a-t-elle déclaré.

Grégoire Trudeau prend la parole lors des célébrations de la fête du Canada sur la colline du Parlement à Ottawa le dimanche 1er juillet 2018. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Ce qui arrive souvent en politique, a déclaré Stephenson, c’est que les politiciens reconnaissent que leur vie de famille, dans une certaine mesure, peut envoyer des messages aux électeurs.

« Avoir votre famille avec vous est fait pour essayer de faire comprendre que vous êtes soutenu, vous avez des gens autour de vous qui pensent que vous êtes une bonne personne », a-t-elle déclaré.

Ce type de conservation d’images peut être difficile, en particulier pour les femmes politiques qui peuvent rencontrer des difficultés en raison des attentes stéréotypées qui leur sont imposées en raison de leur sexe.

Une femme célibataire sans enfants qui se présente aux élections peut provoquer une certaine dissonance pour les électeurs car elle ne rentre pas dans certaines cases, quelle que soit sa compétence en tant que politicienne, a suggéré Stephenson.

Assumer son propre travail

Lors de la campagne électorale fédérale de 2015, Laureen Harper, l’épouse de l’ancien premier ministre Stephen Harper, était particulièrement visible, tant avec son mari que seule.

Quelques jours seulement après le lancement de la campagne, elle avait rendu visite à une demi-douzaine de candidats conservateurs dans leurs bureaux de campagne dans les circonscriptions que le parti devait sécuriser, notamment dans la région du Grand Toronto.

Cela comprenait un arrêt au bureau de l’ancien député conservateur de Richmond Hill Costas Menegakis le 5 octobre 2015. Plus tard le même jour, elle s’est rendue au bureau de l’ancien député conservateur de Mississauga South Stella Ambler.

À l’époque, Ambler a présenté Laureen à son équipe de bénévoles comme « l’arme secrète de Stephen Harper ».

L’ancien premier ministre Stephen Harper et son épouse, Laureen Harper, saluent en descendant de l’avion de campagne à Montréal le 22 septembre 2015. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Le Parti conservateur connaissait soi-disant le pouvoir de Laureen pendant la campagne électorale.

Au cours de l’année précédant le déclenchement des élections, une note de service du Parti conservateur, divulguée au Toronto Star et rapportée par CBC News, dressait la carte de la stratégie du parti pour 2015, qui comprenait un objectif de « tirer parti » de la popularité de Laureen Harper.

Stephenson a déclaré que, dans une relation en dehors des yeux du public, lorsqu’un conjoint assume des rôles en dehors de sa soi-disant « description de travail », il ne s’agit généralement que d’un partenaire de soutien.

Dans une relation politique, cependant, la différence est qu’un membre essaie de gagner les votes du public, qui voit tout ce que fait le couple sous un jour très spécifique.

« Tout est un choix », a-t-elle déclaré.

Ces choix incluent si un politicien amène ses enfants avec lui sur la campagne électorale.

Les enfants des Harper, Ben et Rachel, ont souvent été vus lors de la campagne électorale du Parti conservateur en 2015.

Les deux ont occupé le devant de la scène avec leurs parents – à la fois devant les caméras et dans les coulisses. Ben a participé à la préparation de son père pour le premier débat des chefs de 2015 et Rachel a rendu visite à des bénévoles dans les bureaux de campagne avec sa mère.

Sophie Grégoire Trudeau et Justin Trudeau arrivent pour voter à la 44e élection fédérale générale, rejoints par leurs enfants, de gauche à droite, Hadrien, Ella-Grace et Xavier, dans la circonscription de Papineau, Montréal, le 20 septembre 2021. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

Les trois enfants des Trudeau ne sont pas non plus étrangers aux projecteurs. Tout au long de leur vie, ils ont participé avec leurs parents à d’innombrables événements, de la fête du Canada à la soirée électorale.

Nous ne savons pas, cependant, à quel point les enfants ont leur mot à dire lorsqu’ils se présentent à ces événements, dit Stephenson.

S’il est important de ne jamais juger si les membres d’une famille veulent ou non s’impliquer dans la vie politique de leur conjoint ou de leurs parents, Stephenson a déclaré « nous devons reconnaître qu’il s’agit souvent d’un choix stratégique de la part du politicien ».

Une élection à l’horizon

Les épouses des dirigeants actuels de l’opposition sont plus récemment montées sous les projecteurs et sont souvent vues avec leurs partenaires lors d’événements politiques et sociaux.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, avait une vie personnelle particulièrement privée, ne confirmant ni ne niant qu’il était même en couple, avant d’inviter plusieurs membres des médias à sa proposition à sa désormais épouse Gurkiran Kaur.

Les deux sont souvent vus ensemble, Kaur jouant un rôle de premier plan dans la carrière politique de Singh, à la fois en personne et sur les réseaux sociaux.

Le chef du NPD Jagmeet Singh et son épouse Gurkiran Kaur arrivent sur scène pour prononcer son discours de concession à son quartier général de la nuit électorale lors de l’élection fédérale canadienne à Vancouver le 20 septembre 2021. (Jonathan Hayward/La Presse canadienne)

Dans une entrevue avec CBC News pendant la campagne électorale fédérale de 2019, Kaur a déclaré qu’elle s’amusait « tellement » à recruter des bénévoles et à faire du porte-à-porte dans la circonscription de son mari, Burnaby-Sud.

« J’aime l’énergie. J’aime la famille que vous créez en mode campagne », a-t-elle déclaré à CBC News. « Donc, pour moi, c’est toujours la partie la plus gratifiante. Ça a été une bonne course. »

Anaida Poilievre, l’épouse du chef conservateur Pierre Poilievre, n’a pas encore connu de campagne électorale fédérale, mais s’est souvent présentée avec son mari tout au long de son mandat de chef de l’opposition.

Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre monte à cheval avec sa femme Anaida Poilievre lors du défilé du Stampede de Calgary à Calgary le 7 juillet 2023. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Reste à savoir si Singh et Poilievre décident de mettre leurs conjoints plus en évidence lors de la prochaine campagne électorale fédérale.

Et si le fait d’avoir votre conjoint comme élément proéminent de votre campagne consiste à conserver l’image parfaite, qu’est-ce que cela signifiera pour le Premier ministre ?

Stephenson a déclaré qu’elle espérait que cet aspect de sa vie resterait une affaire privée, non touchée par d’autres politiciens ou leurs partisans.

« Si Trudeau est toujours premier ministre et veut continuer à le faire, nous devrions le juger sur sa performance en tant que premier ministre », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que si quelqu’un n’a pas été personnellement touché par une séparation, il connaît probablement quelqu’un qui l’a été.

Peut-être que la séparation du premier ministre « l’humanisera », a suggéré Jordan Leichnitz, directeur des programmes canadiens à la Fondation Friedrich Ebert, à l’émission de CBC. Pouvoir et politique mercredi.

« C’est une chose assez relatable qui s’est produite, les mariages se brisent tout le temps », a-t-elle déclaré.

« Je pense que pour beaucoup de Canadiens qui se sont peut-être déconnectés de la politique, surtout pendant l’été, c’est quelque chose qui va se faire sentir et je pense que le premier ministre sera probablement présenté sous un jour potentiellement empathique. »