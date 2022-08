Des conseillers afghans qui ont aidé l’armée canadienne affirment que le gouvernement a encore retardé le sauvetage des familles des talibans

Après la chute de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, il y a plus d’un an, les familles de certains citoyens canadiens qui ont aidé les forces militaires canadiennes sont toujours pourchassées par le gouvernement taliban de ce pays.

Quelque 45 conseillers linguistiques et culturels – des citoyens canadiens qui étaient des immigrants afghans récents – ont été recrutés par le ministère de la Défense nationale du Canada pour effectuer des missions dangereuses comme recueillir des renseignements sur les talibans et avertir des attaques pendant la guerre en Afghanistan.

Aujourd’hui, un an après que certains de ces conseillers ont demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada d’aider les membres de leur famille à quitter l’Afghanistan, ils disent que rien ne s’est produit.

Quatre ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne contre IRCC.

“Tous les tueurs que j’ai aidé à mettre derrière les barreaux sont maintenant dans la rue. Ils me reconnaissent”, a déclaré Ahmad Malgarai, qui fait partie des quatre hommes qui ont porté plainte. Il a servi dans l’armée canadienne à Kandahar de 2007 à 2008.

Il a déclaré que les talibans avaient visité la maison de ses beaux-parents à trois reprises.

“Je veux demander au ministre Sean Fraser que lorsque les talibans demandent de choisir entre les intérêts du Canada et la vie de votre belle-mère, s’il vous plaît, dites-moi lequel choisiriez-vous?” dit Malgaraï.

“S’il vous plaît, ne nous mettez pas dans cette position.”

Ahmad Malgarai a travaillé comme conseiller linguistique et culturel pour les Forces armées canadiennes en Afghanistan où il dit avoir risqué sa vie pour l’armée canadienne. Sa famille est maintenant en danger, mais le Canada lui a tourné le dos, dit-il. (Soumis par Ahmad Malgarai)

Malgarai a déclaré que lorsque les militaires canadiens étaient présents en Afghanistan, ils avaient « coupé la tête du frère d’un LCA simplement parce qu’il travaillait pour les Forces canadiennes ». Maintenant que les talibans ont pris le contrôle, Malgarai craint ce sort pour davantage de familles de conseillers.

Le gouvernement fédéral a reporté à deux reprises les réunions de conciliation, un processus obligatoire selon la commission des droits de l’homme, mais devait rencontrer le groupe de conseillers mardi.

“Ils ont annulé au dernier moment lundi soir”, a déclaré Amir Attaran, professeur de droit à l’Université d’Ottawa qui représente les quatre plaignants.

L’article 47 de la Loi canadienne sur les droits de la personne permet à la Commission de nommer un conciliateur dans le but de tenter de parvenir à un règlement des plaintes. La participation à la conciliation est obligatoire. (Commission canadienne des droits de la personne)

Le rendez-vous est désormais fixé à jeudi. Une conversation par courriel entre le conseiller juridique des conseillers et IRCC, fournie à CBC News, indique que la discussion pourrait ne pas aboutir à un règlement.

“Nous comprenons que cette réunion ne sera pas une négociation de règlement et qu’il n’est pas prévu qu’IRCC soit en mesure de répondre ou de faire une offre de règlement”, a écrit IRCC dans le courriel. “Nous sommes ouverts à entendre les plaignants et notons que nous ne serons peut-être pas en mesure de répondre à toutes leurs questions. Comme indiqué précédemment, IRCC n’est pas en mesure de négocier un règlement et nos représentants n’auront pas le mandat de régler jeudi.”

Le ministère fédéral de l’Immigration a refusé de commenter et le cabinet du ministre Sean Fraser n’a pas répondu avant la date limite.

“Ils n’ont pas l’intention de négocier le règlement jeudi, mettant ainsi ces 45 familles en sécurité. Ils nous ont déjà dit qu’il n’y avait pas de règlement et qu’aucune solution ne serait trouvée demain”, a déclaré Attaran.

« Du sang sera sur les mains du gouvernement canadien », déclare le porte-parole du NPD en matière d’immigration

La porte-parole du NPD en matière d’immigration, Jenny Kwan, a déclaré que si le Canada s’attend à ce que ces familles passent par les filières d’immigration existantes, il “pourrait tout aussi bien les condamner à mort”.

“Ces conseillers portaient l’uniforme canadien, essentiel aux missions du Canada, mais au moment où ils en ont le plus besoin lorsque les familles sont en grave danger, le gouvernement canadien dit de suivre le processus d’immigration normal”, a déclaré Kwan.

Les membres de la famille élargie ne sont pas admissibles à la voie d’immigration du parrainage familial. Kwan a noté que les délais de traitement des flux d’immigration réguliers sont très longs.

Un résident de Toronto que CBC News a accepté d’identifier uniquement par son nom de code Akbar, qui a travaillé avec les Forces canadiennes de 2007 à 2009, a soumis une demande de parrainage familial pour sa famille qui a pu fuir au Pakistan.

Mais sa mère est morte pendant l’attente.

“Si le Canada avait agi plus tôt, ma mère serait ici avec moi, en vie”, a-t-il déclaré.

La députée néo-démocrate Jenny Kwan affirme que le comité permanent de l’immigration a demandé au gouvernement de traiter les personnes d’autres pays comme l’Afghanistan de la même manière que ceux qui ont besoin d’aide en Ukraine, mais que le gouvernement l’a ignoré. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Kwan a déclaré que le Canada était raciste.

“Le Canada utilise un traitement différentiel pour les personnes en Afghanistan plus que celui de l’Ukraine, même si les deux sont assiégés et en grand danger”, a-t-elle déclaré. “Pourquoi est-ce que c’est la couleur de leur peau? Est-ce la raison principale? C’est de la discrimination pure et simple.”

Kwan a déclaré que le ministère peut facilement délivrer des visas de résidence temporaire ou des «documents de voyage uniques» pour que ces familles arrivent rapidement au Canada.

“Le gouvernement doit faire ce qui est nécessaire et notre responsabilité légale et morale”, a-t-elle déclaré. “Sachant que de nombreuses vies sont menacées et que nous ne faisons pas tout pour les mettre ici en sécurité, du sang coulera sur les mains du gouvernement canadien.”