Des conducteurs tirent agressivement des manifestants hors de la route en France

Les gens ont souvent recours aux manifestations lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec le gouvernement. Descendre dans la rue, bloquer les routes, scander des slogans sont quelques-unes des façons par lesquelles les gens expriment leur mécontentement. Cependant, ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que cela peut souvent perturber la vie quotidienne des gens. Un incident similaire a eu lieu en France lorsque des manifestants ont décidé de s’asseoir sur les routes principales. Mais cette fois, les citoyens concernés ont réagi. Une vidéo, téléchargée sur le compte Twitter de Daily Loud, montre des conducteurs traînant agressivement les gens hors de leur chemin. “Les manifestants en France bloquent les routes principales et les conducteurs ne l’avaient PAS”, lit-on dans la légende.

La vidéo commence par un chauffeur traînant un manifestant du milieu de la route. Plus loin dans la vidéo, on peut le voir leur crier dessus. Au fur et à mesure que la vidéo avance, il est rejoint par de plus en plus de personnes et les manifestants sont lentement expulsés. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir 10,6 millions de vues. “Lmaooo ce n’est pas drôle mais c’est hilarant”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je ne sais pas pourquoi les gens en Amérique ne font pas ça au lieu de simplement râler.”

Voici quelques réactions :

Omg ils arrachent de la merde 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/ZP8Vbjahjk— Jerrrrrryb (@Jerrrrrryb1) 2 décembre 2022

accessoires massifs. les gens ont des endroits où aller, des factures à payer et des adieux à dire. La folie de tout cela est que personne ne peut même déterminer la putain de cause après avoir regardé leur moment viral très attendu. #sans emploi https://t.co/PTR7Awtmy9— APB ㊆㊁ (@apb27_) 2 décembre 2022

Pensez-vous que c’était juste de la part du conducteur de faire cela ? Quelle est votre opinion?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici