Des conducteurs bloqués toute la nuit, des milliers toujours sans électricité après une tempête de neige sur la côte sud de la Colombie-Britannique

Des milliers de navetteurs dans tout le Lower Mainland de la Colombie-Britannique ont été bloqués dans leur voiture pendant des heures mardi après que la première chute de neige importante de la saison a semé le chaos dans la région.

Certains conducteurs, furieux et épuisés, étaient toujours bloqués après 6 h 00 PT mercredi sur une section en direction est de l’autoroute 91 – une route de banlieue majeure reliant New Westminster et Delta juste au sud de Vancouver.

“[I’m] affamée, frustrée”, a déclaré la navetteuse Jane Tymos, s’exprimant dans une interview depuis sa voiture après six heures de circulation pare-chocs à pare-chocs.

“Si c’est mauvais le matin, ne t’en fais même pas. Ça n’en vaut pas la peine.”

La circulation sur l’autoroute a commencé à circuler vers 6 h 45

Les voitures sont coincées pare-chocs contre pare-chocs sur le pont Alex Fraser entre New Westminster et Delta, en Colombie-Britannique, mardi après qu’une importante chute de neige a fermé le col. (Fourni par Jane Tymos)

Plus de 20 000 foyers sont toujours privés d’électricité mercredi matin, principalement dans le nord de l’île de Vancouver. Les équipes de BC Hydro n’ont pas pu atteindre certaines pannes parce que le service de traversier vers des îles plus petites, comme Hornby et Denman, a été annulé en raison des conditions météorologiques.

Un doublé de neige abondante et de vents violents a balayé la côte sud de la Colombie-Britannique mardi. La neige devrait se transformer en pluie mercredi, même si les routes sont toujours dangereuses et les avertissements météorologiques restent en place dans de nombreuses zones loin de l’eau ou à des altitudes plus élevées.

Un jour de neige a été déclaré dans les districts scolaires de la vallée du Fraser, à l’est de Vancouver, ainsi que dans les villes du Grand Vancouver de Maple Ridge, Pitt Meadows et Langley.

Le temps hivernal frappe votre communauté? Envoyez vos photos et vidéos par courriel à bcphotos@cbc.ca

Beaucoup de ceux qui sont piégés sur les routes ont exprimé leur colère en ligne à propos des routes non dégagées.

Mainroad, l’entrepreneur responsable de l’entretien des autoroutes du Lower Mainland en Colombie-Britannique, a déclaré que ses travailleurs étaient coincés dans le même pétrin, en particulier sur le pont Alex Fraser, qui a été complètement fermé pendant plusieurs heures.

“Il y avait un bus et un camion qui ont filé [at the bridge], et une fois que cela se produit, c’est une sorte d’effet domino. D’autres véhicules ralentissent, ils commencent également à tourner en rond et ils se sont simplement bloqués très rapidement », a déclaré Darren Ell, directeur général de Mainroad.

Des véhicules étaient bloqués sur le pont Alex Fraser, qui relie Richmond et New Westminster à North Delta, mardi soir. (Shane Mac Kichan)

“Ce qui est malheureux, c’est que nos camions sont coincés dans le même embouteillage que le public voyageur. Ils ne pouvaient pas sortir sur l’autoroute. L’un de nos chauffeurs de camion de chasse-neige a dû sortir et demander aux gens de s’écarter du chemin afin que nous puissions passer pour évaluer le site », a-t-il déclaré, ajoutant que les voitures abandonnées constituaient un obstacle même après la reprise de la circulation.

Ell a déclaré qu’il faudrait aux équipages “la meilleure partie de la journée” pour dégager les routes, mais espérait que le travail serait fait dans la soirée.

Neige, vents forts jusqu’à mercredi

Environnement Canada a indiqué que davantage de neige sera accompagnée mercredi matin de vents violents avec des rafales variant entre 40 et 70 km/h. Les déplacements non essentiels doivent être évités.

“Si cela passe de la neige à la pluie, les résultats seront assez désordonnés. [Wednesday] matin, nous envisageons des conditions météorologiques à très fort impact pour le Lower Mainland », a déclaré le météorologue Yimei Li.

“La meilleure chose à faire est de rester à la maison ou de rester à l’abri pendant cette période. Voyager pendant une tempête de neige est très dangereux”, a déclaré Li.

TransLink s’attend à des “retards importants” et a conseillé aux passagers de s’inscrire pour Alertes de transport en commun.

Selon l’agence, les totaux préliminaires des chutes de neige variaient de cinq centimètres dans les zones côtières comme White Rock à plus de 20 centimètres dans certaines parties de l’île de Vancouver. La vitesse des vents variait de 70 à 100 km/h.

Un arbre déraciné par le poids de la neige mouillée est tombé mardi sur une voiture à Nanton Avenue et Arbutus Street à Vancouver. (Allison Rutherford)

Retards également attendus sur les vols

Plusieurs vols au départ Vancouver et Abbotsford les aéroports mardi et mercredi ont été annulés en raison des conditions.

La piste nord de l’aéroport international de Vancouver (YVR) est toujours fermée après qu’un avion d’Eva Air a glissé d’une voie de circulation alors qu’il se dirigeait vers la porte et s’est retrouvé coincé dans la neige vers 19 h 00 PT.

YVR a demandé aux voyageurs de laisser plus de temps pour se rendre à l’aéroport et de vérifier auprès des compagnies aériennes les informations de vol mises à jour.