Des conditions météorologiques extrêmes frappent la Chine avec des inondations massives et une chaleur torride

HONG KONG – La Chine est aux prises avec des urgences météorologiques extrêmes à travers le pays, les pires inondations depuis des décennies submergeant des maisons et des voitures dans le sud et des vagues de chaleur record dans les provinces du nord et du centre provoquant la déformation des routes.

Les niveaux d’eau dans plus d’une centaine de rivières à travers le pays ont dépassé les niveaux d’avertissement d’inondation, selon le Quotidien du Peuple, le porte-parole du Parti communiste au pouvoir. Les autorités de la province du Guangdong ont relevé mardi l’alerte au plus haut niveau après des jours de pluie et d’inondations, la fermeture d’écoles, de commerces et de transports publics dans les zones touchées.

Les inondations ont perturbé la vie de près d’un demi-million de personnes dans le sud de la Chine. Des images diffusées par les médias d’État montraient des équipes de sauvetage sur des bateaux pagayant sur des routes détrempées pour soulager les résidents piégés. À Shaoguan, un centre de fabrication, les usines ont reçu l’ordre d’arrêter la production, car les niveaux d’eau ont atteint leur plus haut niveau depuis 50 ans, a rapporté la télévision d’État.