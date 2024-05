Des conditions météorologiques anormales renversent la scène au Mexique, tuant neuf personnes (VIDÉOS) — RT World News

Une rafale de vent lors d’un rassemblement électoral a fait tomber la structure sur une foule de spectateurs. Neuf personnes ont été tuées et au moins 50 blessées après l’effondrement d’une partie d’une scène lors d’un rassemblement électoral au Mexique mercredi, selon les autorités. L’accident s’est produit lors d’un événement de campagne pour Jorge Alvarez Maynez, candidat présidentiel du parti de centre-gauche Mouvement Citoyen, dans la ville de San Pedro Garza Garcia, dans l’État de Nuevo Leon, au nord du pays. Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux montrent la scène tombant soudainement dans la foule. Des vents violents ont été accusés d’avoir brisé la grande structure de style concert. Dans cette vidéo, on voit comment se déroule toute la structure de la multitude, on rapporte 5 morts et plus de 50 blessés à San Pedro Garza García. C’est une nuit triste pour le Mexique. 💔pic.twitter.com/3DB1a8hnzm – Roberto Haz (@tudimebeto) 23 mai 2024 ‘), lien : « https://www.rt.com/news/598092-wind-topples-stage-mexico/ » }, événements : { onReady : function () { if(ga && mediaMute === false) { ga(‘envoyer’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Prêt’, location.href); // Il s’agit simplement d’un double affichage } }, onPlay : function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player Article’, ‘Play’, location.href); } } var PlayingVideoId = ‘js-mediaplayer-664f0e8285f5403ef570c149’; // l’identifiant du lecteur pauseMedia(playingVideoId); //prépare les fonctions disponibles pour tous les jeux tels que le code de la fonction si (recomedationBlock664f0e8285f5403ef570c149) { Block664f0e8285f5403ef570c149.classList.remove(‘recomendation_active’); } if (mediaplayerContainer664f0e8285f5403ef570c149) { mediaplayerContainer664f0e8285f5403ef570c149.classList.add(‘mediaplayer_played’); } localStorage.setItem(‘canfixed’, true); }, onPause : function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } if (recomedationBlock664f0e8285f5403ef570c149) { recomedationBlock664f0e8285f5403ef570c149.classList.add(‘recomendation_active’); } }, onComplete : function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Complet’, location.href); } if (recomedationBlock664f0e8285f5403ef570c149) { recomedationBlock664f0e8285f5403ef570c149.classList.add(‘recomendation_active’); } } } }); jwplayer(« js-mediaplayer-664f0e8285f5403ef570c149 »).addButton( « https://www.rt.com/static/libs/jwplayer/img/download.png », « Télécharger », function () { window.location.href = « https://mf.b37mrtl.ru/files/2024.05/664f0e8285f5403ef570c149.mp4?download=1 » }, « télécharger » ); function pauseMedia(playingMediaId) { var joueurs = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); var fixPlayer = document.querySelector(‘.mediaplayer_fixed’); laissez shadowDiv = document.querySelector(‘.div_shadow’); var plId = lectureMediaId.split(‘-‘)[2]; pour (var je = 0, max = joueurs.longueur; je Un enfant figure parmi les morts, a déclaré le gouverneur local Samuel Garcia sur les réseaux sociaux. Trois des blessés ont dû être opérés, a-t-il ajouté. « Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi soudain » Reuters a cité les propos d’Alvarez Maynez, décrivant la rapidité avec laquelle le vent s’était levé avant que l’étape ne s’effondre. Plusieurs membres de son équipe ont été blessés, a-t-il ajouté.

‘), lien : « https://www.rt.com/news/598092-wind-topples-stage-mexico/ » }, événements : { onReady : function () { if(ga && mediaMute === false) { ga(‘envoyer’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Prêt’, location.href); // Il s’agit simplement d’un double affichage } }, onPlay : function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player Article’, ‘Play’, location.href); } } var PlayingVideoId = ‘js-mediaplayer-664f0ecc85f540409a1f3049’; // l’identifiant du lecteur pauseMedia(playingVideoId); //prépare les fonctions disponibles pour tous les jeux comme ceci. Le code de la fonction est disponible pour le code if (recomedationBlock664f0ecc85f540409a1f3049) { Block664f0ecc85f540409a1f3049.classList.remove(‘recomendation_active’); } if (mediaplayerContainer664f0ecc85f540409a1f3049) { mediaplayerContainer664f0ecc85f540409a1f3049.classList.add(‘mediaplayer_played’); } localStorage.setItem(‘canfixed’, true); }, onPause : function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } if (recomedationBlock664f0ecc85f540409a1f3049) { recomedationBlock664f0ecc85f540409a1f3049.classList.add(‘recomendation_active’); } }, onComplete : function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Complet’, location.href); } if (recomedationBlock664f0ecc85f540409a1f3049) { recomedationBlock664f0ecc85f540409a1f3049.classList.add(‘recomendation_active’); } } } }); jwplayer(« js-mediaplayer-664f0ecc85f540409a1f3049 »).addButton( « https://www.rt.com/static/libs/jwplayer/img/download.png », « Télécharger », function () { window.location.href = « https://mf.b37mrtl.ru/files/2024.05/664f0ecc85f540409a1f3049.mp4?download=1 » }, « télécharger » ); function pauseMedia(playingMediaId) { var joueurs = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); var fixPlayer = document.querySelector(‘.mediaplayer_fixed’); laissez shadowDiv = document.querySelector(‘.div_shadow’); var plId = lectureMediaId.split(‘-‘)[2]; pour (var je = 0, max = joueurs.longueur; je

Alvarez Maynez, qui occupe la troisième place lors de l’élection présidentielle mexicaine avant le vote du 2 juin, s’en est sorti indemne.

Le gouverneur Garcia a exhorté les résidents à rester chez eux alors que les vents violents et les tempêtes continuent de souffler dans la région.

