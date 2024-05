Des conditions difficiles contrarient les efforts de secours après qu’un glissement de terrain ait enseveli des centaines de personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie Nouvelle Guinée

Papouasie Nouvelle Guinée L’ONU affirme que les autorités s’efforcent de dégager les décombres après la catastrophe de vendredi, tandis que les médias locaux rapportent qu’un couple a été sauvé des décombres. Reuters dim. 26 mai 2024 23h32 HAE

Le terrain instable, les zones reculées et les routes endommagées entravent les efforts de secours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où plus de 670 personnes auraient été tuées dans un attentat. glissement de terrain la semaine dernièreont déclaré lundi les Nations Unies.

Des équipes d’urgence, dirigées par le personnel de défense de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, étaient au sol dans le nord du pays, mais le matériel lourd nécessaire aux secours n’a pas encore atteint le village isolé, car la route principale reste coupée et le seul accès se fait par hélicoptère.

Les autorités gouvernementales de Papouasie-Nouvelle-Guinée restent concentrées sur l’enlèvement des débris et l’amélioration de l’accès au village, ont indiqué les Nations Unies dans leur dernière mise à jour. L’agence se préparait à déplacer et à distribuer de la nourriture et de l’eau, et a déclaré qu’elle aidait à mettre en place des centres d’évacuation.

Des images des réseaux sociaux publiées par des villageois et des équipes de médias locaux montraient des gens escaladant des rochers, creusant avec des pelles, des bâtons et à mains nues pour trouver des survivants. On pouvait entendre des femmes pleurer en arrière-plan.

Jusqu’à présent, six corps ont été retrouvés. L’ONU a déclaré que le nombre de décès possibles pourrait changer à mesure que les efforts de sauvetage se poursuivraient.

Les médias de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont rapporté lundi que des habitants avaient secouru un couple coincé sous les décombres après avoir entendu leurs appels à l’aide.

Johnson et Jacklyn Yandam ont déclaré à NBC News qu’ils étaient très reconnaissants et ont décrit leur sauvetage comme un miracle.

« Nous remercions Dieu de nous avoir sauvé la vie à ce moment-là. Nous étions certains que nous allions mourir, mais les gros rochers ne nous ont pas écrasés », a déclaré Jacklyn.

« C’est vraiment difficile à expliquer, car nous avons été coincés pendant près de huit heures, puis nous avons été secourus. Nous croyons que nous avons été sauvés dans un but précis.

Environ 1 250 personnes ont été déplacées par le glissement de terrain survenu vendredi matin dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus de 150 maisons ont été enterrées et environ 250 maisons abandonnées.

« De nombreuses maisons sont ensevelies sous huit mètres de terre, donc si le terrain ne se stabilise pas, cela devra être fait principalement à la main, cela prendra beaucoup de temps », a déclaré Justine McMahon, directrice nationale du groupe humanitaire CARE International PNG. a déclaré au Guardian.

McMahon a déclaré dans la région : « la grande majorité des maisons sont fabriquées à partir de matériaux de brousse, elles ne sont donc pas solides. [enough] résister à un petit glissement de terrain, sans parler de quelque chose de cette ampleur.

L’eau a continué à couler sous les débris, a déclaré l’agence des migrations des Nations Unies, ce qui rend extrêmement dangereux pour les résidents et l’équipe de secours le nettoyage des débris.

Serhan Aktoprak, chef de la mission de l’agence des Nations Unies pour les migrations en PNG, a déclaré à la télévision ABC que les équipes d’urgence continueraient à rechercher des survivants jusqu’à ce que les habitants leur demandent d’arrêter.

Aktoprak a déclaré que l’équipe de secours disposait de huit véhicules mais qu’il espérait recevoir prochainement des ressources supplémentaires.

La violence tribale dans la région a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des déplacements routiers, les militaires escortant les convois des équipes de secours. Huit personnes ont été tuées et cinq magasins et 30 maisons incendiés samedi, a indiqué l’agence des Nations Unies.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a donné des pouvoirs d’arrestation à son armée en février, dans un contexte de éruption de violence tribale qui a vu au moins 26 hommes tués dans une embuscade.

Une maison démolie dans le village de Yambali, dans la province d’Enga en Papouasie-Nouvelle-Guinée, après le glissement de terrain. Photographie : AFP/Getty Images

Le glissement de terrain a touché un tronçon d’autoroute à proximité de la mine d’or de Porgera, exploitée par Barrick Gold par l’intermédiaire de Barrick Niugini, sa coentreprise avec la société chinoise Zijin Mining.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré que des discussions avaient eu lieu avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l’aide dont elle avait besoin.

« Nous disposons évidemment d’une capacité de transport aérien pour acheminer les gens jusqu’à destination et il y a peut-être d’autres équipements que nous pouvons utiliser en termes de recherche et de sauvetage », a-t-il déclaré à la radio ABC.

« Et nous discutons actuellement de tout cela avec la PNG… il s’agit simplement de déterminer exactement ce que nous pouvons faire dans le contexte où cela se produit dans une région très reculée du pays. »