Des conditions « déplorables » conduisent à la saisie par la SPCA de la Colombie-Britannique de 129 bovins d’un éleveur de la Colombie-Britannique

Après plusieurs semaines d’enquête et de multiples visites, 129 bovins gardés dans des conditions « déplorables » ont été saisis chez un éleveur de Cawston.

Deux voyages différents de la SPCA ont été nécessaires pour rassembler tout le bétail, avec 95 saisies le 18 janvier et les 34 autres saisies le 25 janvier. De nombreux bovins morts ont également été trouvés sur la propriété.

Trois des vaches étaient en si mauvais état, jugées en détresse critique, qu’elles ont été forcées d’être euthanasiées au ranch selon Eileen Drever, agente principale, protection et services aux intervenants pour la BC SPCA.

L’enquête sur la situation des animaux a commencé après qu’une plainte a été déposée auprès de la BC SPCA en décembre. De multiples visites ont été effectuées et malgré les discussions avec l’éleveur, aucun changement dans les conditions de vie du bétail n’a été observé.

Au cours de l’une des visites ultérieures, un vétérinaire a été amené pour vérifier les animaux et a recommandé d’autres mesures sur la propriété.

Certains des animaux étaient sous-alimentés, mais le plus gros problème était l’environnement dans lequel ils étaient gardés, ce qui a conduit à l’enquête et à la saisie.

“Ils étaient jusqu’aux genoux dans la boue et le fumier à certains endroits”, a déclaré Drever. “Ils n’avaient pas d’abri, une partie du bétail s’était blessée à cause d’une clôture inadéquate, c’était tout simplement déplorable la façon dont ce bétail était gardé.”

De telles saisies sont rares, lorsqu’il s’agit de bétail appartenant à un agriculteur ou à un éleveur.

“Le fait est que pour les agriculteurs, c’est leur gagne-pain”, a déclaré Drever. “Malheureusement, nous pensons que cet individu ramasserait ces animaux à la fin de leur vie, les engraisserait puis les revendrait. Ces animaux ont tout donné tout au long de leur vie, et vivre dans des conditions comme celle-ci est tout simplement horrible. »

Des accusations de cruauté envers les animaux, potentiellement en vertu de la Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux et du Code criminel canadien, seront recommandées aux procureurs de la Couronne. Selon que ces accusations sont déposées par la Couronne et le résultat de toute affaire judiciaire qui en résulte, l’éleveur pourrait voir une interdiction de posséder d’autres animaux, une amende potentielle de 75 000 $ et même une peine de prison potentielle.

L’enquête elle-même est toujours en cours en raison de l’ampleur de la saisie et de la documentation requise pour toute affaire judiciaire potentielle.

Les preuves recueillies seront également nécessaires au cas où l’éleveur contesterait la saisie auprès du BC Farm Industry Review Board.

“Cela prend du temps car il s’agit d’un très grand nombre d’animaux”, a déclaré Drever.

Certains des bovins souffraient d’autres problèmes médicaux, notamment des infections oculaires non traitées, des boiteries, des mammites, des sabots envahis et de la diarrhée.

Les animaux saisis ont été déplacés vers un lieu tenu secret et se rétablissent sous la supervision d’un vétérinaire.

