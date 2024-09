Des conditions de sécheresse extrême entraînent des interdictions de brûlage

6 septembre — Les conditions météorologiques sèches incitent les autorités du sud de l’Indiana à mettre en vigueur des interdictions de brûlage.

Cette semaine, les autorités du comté de Martin ont mis en vigueur une interdiction de brûlage dans une grande partie du sud-ouest de l’Indiana.

« Presque tout le monde au sud de chez nous, à l’exception du comté de Pike, a mis en place une interdiction de brûlage. Presque tout le monde, à l’exception des comtés de Pike et de Knox, en a une », a déclaré Scott Myers, directeur de l’Agence de gestion des urgences du comté de Daviess. « En fait, il s’agit d’arrêter les brûlages à ciel ouvert. Avec la chute des feuilles, certaines personnes essaient d’en brûler un tas, mais le feu peut facilement se propager car tout autour est très sec. »

Le comté de Daviess pourrait rejoindre la liste des comtés où les feux sont interdits. Les commissaires vont répondre à une demande du bureau de l’EMA, soutenue par les chefs des pompiers de la région.

« Nous avons des conditions de sécheresse et les chefs des pompiers estiment que nous devons nous y préparer et essayer de réduire les pertes », a déclaré Myers. « Le dernier rapport de surveillance de la sécheresse publié nous indique des conditions de sécheresse et, de toute évidence, nous n’avons pas eu de pluie généralisée mesurable depuis plusieurs semaines. Les choses sèchent rapidement. La semaine prochaine, les températures devraient revenir à 32 °C. Ces températures élevées augmenteront la sécheresse et la probabilité d’incendies. »

La seule chose qui pourrait aggraver encore le risque d’incendie serait l’ajout de vents forts, mais Myers affirme que ceux-ci ne sont pas prévus.

« Heureusement, les vents ne sont pas forts et ne devraient pas l’être, nous avons donc de la chance de ne pas avoir à faire face à cela », a-t-il déclaré, mais a averti que les prévisions indiquaient que les conditions de sécheresse intense pourraient durer plusieurs semaines. « Les prévisions à long terme nous font état de précipitations inférieures à la normale jusqu’en octobre. La sécheresse sera probablement présente jusqu’à la fin des récoltes. »

Le temps sec incite déjà les agriculteurs de la région à commencer les récoltes, mais en même temps, l’activité dans les champs accroît le risque d’incendie.

« Nous voyons des récoltes commencer. Les agriculteurs se déplacent. C’est la période de l’année », a déclaré Myers. « Dans ces conditions, le risque d’incendies de moissonneuses-batteuses augmente. La poussière de maïs et de haricots est très lourde et s’accumule facilement et peut s’enflammer. Les incendies de moissonneuses-batteuses constituent une menace réelle dans les conditions que nous observons. »

L’interdiction de brûlage vise les brûlages à ciel ouvert, et Myers explique que l’idée est d’inciter les gens à faire preuve de prudence avec le feu.

« En fait, il s’agit d’empêcher les feux à ciel ouvert. Avec la chute des feuilles, certaines personnes essaient d’en brûler un tas, mais le feu peut facilement se propager car tout autour est très sec. On peut toujours faire des feux de camp tant que le feu est contenu dans un anneau. Nous voulons simplement limiter les feux à ciel ouvert où ils peuvent facilement devenir incontrôlables », a déclaré Myers.

« Nous voulons simplement que les gens soient conscients de leurs brûlures. J’espère que nous pourrons nous en sortir sans problème. »