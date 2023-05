Des conditions « anormalement sèches » inquiètent les agriculteurs du Canada atlantique

Les agriculteurs du Canada atlantique s’inquiètent de plus en plus de la sécheresse, car de nombreuses régions de la côte est ont été classées comme plus sèches que d’habitude pour cette période de l’année, avec peu de pluie dans les prévisions.

Selon le Canadian Drought Monitor, à la fin avril, de nombreuses régions du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador étaient «anormalement sèches», certaines régions du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard étant marquées comme connaissant « sécheresse modérée ».

Le manque de pluie a un effet : dans la vallée de l’Annapolis, en Nouvelle-Écosse, les producteurs alimentaires utilisent leurs réserves d’eau deux mois plus tôt que prévu.

William Spurr fait ce qu’il peut pour empêcher ses champs de s’assécher, une grande partie de sa récolte étant encore en terre. Mais il dit qu’un printemps chaud et sec et des nuits inhabituellement froides ont rendu les conditions de croissance difficiles.

«Nous venons d’irriguer sans arrêt», a déclaré Spurr, président d’Horticulture Nova Scotia, à CTV National News. « Au cours des deux dernières semaines et demie, nous avons probablement irrigué autant que nous le ferions normalement en juillet et août, et nous ne sommes même pas encore en juin. »

Spurr dit qu’il prévoyait d’installer un système d’irrigation coûteux plus tard cet été, mais qu’il a été obligé de le faire maintenant pour s’assurer qu’il ne perdrait pas un lot de jeunes pommiers.

« Je suis un peu inquiet de ce qui pourrait arriver si nous n’obtenons pas de pluie », a-t-il déclaré. « Si cela continue, nous allons avoir beaucoup de problèmes. »

Greg Donald, directeur général de l’Office de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, affirme que de nombreux producteurs de pommes de terre de la province ne reçoivent qu’un quart de la pluie qu’ils reçoivent habituellement en avril et en mai.

« Si nous avons de la pluie, comme une bonne pluie, au cours des deux prochaines semaines, tout ira bien, mais si nous ne le faisons pas, ce sera très préoccupant », a déclaré Donald.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, certaines parties du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont connu le mois d’avril le plus sec jamais enregistré.

Un hiver doux suivi d’une vague de froid soudaine qui a plongé les températures à -20 a également fait des ravages dans de nombreuses fermes, y compris celles de Wolfville, en Nouvelle-Écosse.

« Cela a tué toutes les fleurs des pêches et des nectarines – 90% des cerises et 80% des fleurs de prunier sont touchées », a déclaré Andrew Bishop, de Noggin’s Farms, à CTV National News.

Les chercheurs continuent d’indiquer que le changement climatique est la principale cause de ces phénomènes météorologiques imprévisibles.

De plus en plus, les événements météorologiques extrêmes sont devenus plus erratiques à mesure que la planète se réchauffe, les événements météorologiques oscillant d’un bout à l’autre du pendule, selon les experts.

« C’est soit la température de juin la plus froide – en 2018, nous avons eu ce gel – soit la température hivernale la plus froide que nous ayons eue au cours des 25 dernières années, soit l’un des hivers les plus chauds que nous ayons eu », a déclaré Harrison Wright, chercheur à Agriculture Canada, a déclaré à CTV National News.

Les agriculteurs se disent soulagés de voir qu’il y a de la pluie dans les prévisions, mais ils en auront besoin de beaucoup plus dans les semaines à venir pour améliorer les conditions de croissance en surface.



Avec des fichiers de CTVNews.ca‘avec Alexandra Mae Jones