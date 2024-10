Des « conditions alarmantes » dans un ancien foyer pour enfants handicapés, selon la poursuite

21 octobre — Un enfant de 5 ans a été frappé et battu par le personnel et agressé sexuellement par l’un de ses pairs pendant son séjour dans un établissement d’Albuquerque en difficulté pour enfants handicapés et ayant des problèmes de comportement, selon un nouveau procès.

La plainte, déposée la semaine dernière devant le tribunal de district de Santa Fe par Kristina Martinez, la tutrice ad litem de l’enfant, accuse l’Académie Bernalillo d’Albuquerque d’avoir permis de nombreux abus sur des enfants et de faire passer les bénéfices tirés des inscriptions avant la sécurité des enfants. La maison était exploitée par une filiale de Sequel Youth and Family Services LLC, basée à Huntsville, en Alabama, jusqu’en décembre 2021.

Le Département de l’enfance, de la jeunesse et des familles du Nouveau-Mexique et son ancien secrétaire de cabinet, Brian Blalock, étaient au courant des abus en cours à l’Académie Bernalillo et n’ont pas réussi à y protéger les enfants, affirme la plainte. Tous deux sont également cités comme accusés.

Les efforts pour joindre Sequel et Blalock mercredi ont échoué. Aucun avocat n’a été répertorié pour aucun des accusés dans les archives judiciaires. La porte-parole du CYFD, Jessica Preston, a écrit dans un courriel que le ministère n’avait pas encore reçu la plainte et ne l’avait pas vue, et ne pouvait donc pas commenter.

« CYFD était au courant de beaucoup de choses et a permis à cet endroit de continuer à fonctionner pendant plus d’une décennie », a déclaré l’avocat de Martinez, Adam Flores, dans une interview. « … Ils ont beaucoup de pouvoir pour autoriser et réglementer ces maisons, et ils ont complètement raté la balle. Et nous voulons donc mettre cela en lumière. »

L’enfant a subi des dommages pour les frais de traitement médical et psychologique, la douleur et la souffrance ainsi que d’autres dommages économiques, selon la plainte. La poursuite demande des dommages-intérêts punitifs et compensatoires.

Les incidents présumés dans la poursuite se sont produits il y a des années, selon la plainte. Mais Flores a déclaré qu’il avait fallu du temps pour rassembler des dossiers sur l’établissement, recueillir les déclarations de la police et des avocats qui s’étaient rendus à l’intérieur, et obtenir des révélations de l’enfant.

« Lorsqu’il s’agit d’enfants, il faut beaucoup plus de temps pour obtenir le type de divulgations dont vous avez besoin pour intenter une action en justice », a déclaré Flores.

Sequel gère des centres de traitement résidentiels pour jeunes à travers le pays avec un « personnel simple » et a la réputation nationale de maltraiter et de négliger gravement les enfants, affirme la plainte. L’Académie Bernalillo était le 14e centre de traitement pour jeunes de Sequel à fermer en trois ans en raison d’allégations d’abus.

La poursuite allègue que CYFD connaissait la réputation de Sequel avant d’autoriser l’entreprise à démarrer ses activités au Nouveau-Mexique et que le département était conscient des abus et de la négligence persistants à l’Académie Bernalillo pendant la majeure partie de son activité.

Citant une enquête menée par l’organisation à but non lucratif Disability Rights New Mexico, la poursuite allègue que le personnel de l’Académie Bernalillo a demandé aux enfants de se battre les uns contre les autres. Le personnel a également utilisé « une contrainte physique excessive » contre les enfants, les blessant souvent, administré « des médicaments psychotropes puissants aux enfants sans justification » et refusé illégalement de libérer les enfants, affirme la plainte.

Selon la plainte, les policiers d’Albuquerque ont documenté des « conditions alarmantes » à l’Académie Bernalillo, notamment des tentatives de suicide d’enfants dans l’établissement, du sang séché sur les murs de la chambre d’un enfant, le personnel frappant les enfants avec des bâtons et la surmédication des enfants.

Le CYFD a été informé de ces conclusions et rapports et a même mené sa propre enquête sur l’Académie Bernalillo, indique la plainte.

Cette enquête, menée en juin 2021, a révélé que des enfants étaient battus et que des abus sexuels avaient lieu dans les locaux. Pourtant, l’établissement a été autorisé à continuer de fonctionner pendant des mois après l’enquête du CYFD, affirme la plainte.

De février 2020 à novembre 2021, l’enfant au centre de la poursuite a subi des violences physiques de la part du personnel, notamment des coups de poing, des pincements et « [beating] lui » – et au moins un cas d’abus sexuel de la part d’un autre mineur, indique la plainte. Au moins une fois, l’enfant a été hospitalisé à la suite de mauvais traitements infligés par le personnel.

Il a également reçu des médicaments qui l’ont rendu «sous sédatif et insensible» et dont l’utilisation n’a pas été approuvée par son médecin, selon la plainte.

Pendant son séjour à l’Académie Bernalillo, l’enfant a également été largement isolé du monde extérieur, indique la plainte.

La plainte indique que Sequel a accueilli l’enfant pour augmenter ses profits et que l’entreprise a « délibérément ignoré » le fait que l’enfant était « vulnérable et courait un risque grave d’être blessé par ses pairs et les adultes ayant du pouvoir et du contrôle sur lui ».

En raison de son passage à l’académie, il ne sait pas lire et sait à peine écrire, indique la poursuite.

« Sa santé mentale et comportementale s’est détériorée sous la garde des accusés », indique-t-il.

Esteban Candelaria est membre du corps de Report for America, un programme de service national qui place les journalistes dans les salles de rédaction locales. Il s’occupe de la protection de l’enfance et du département national de l’enfance, de la jeunesse et des familles. Apprenez-en davantage sur Report for America sur reportforamerica.org.