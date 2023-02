Des condamnés russes envoyés en Ukraine pour combattre: exclusivité CNN

L’audio est parfois brouillé, mais les émotions sont indubitables.

“On m’emmène pour me faire fusiller. J’ai perdu beaucoup de monde là-bas. Souvenez-vous de ceci : n’envoyez plus de monde ici. C’est assez, ils veulent tous nous tuer.”

C’est le dernier message que Viktor Sevalnev enverrait. Condamné, qui avait été en prison pour vol à main armée et agression, il a été envoyé de prison pour combattre pour la Russie en Ukraine. Après la mort de la plupart de ses collègues lors d’un assaut contre une usine à l’extérieur de Soledar, c’est l’acte de survie qui s’est avéré fatal à Sevalnev.

Dans un dernier message à sa femme, il a dit qu’il craignait que des responsables du ministère russe de la Défense ne le sortent bientôt de son lit d’hôpital, où il a enregistré le message audio, et ne l’exécutent. Quelques jours plus tard, son corps a été rendu à sa femme à Moscou, dans un cercueil fermé.

Le destin impitoyable de Sevalnev rejoint une liste croissante de plaintes d’abus de la part de condamnés à qui CNN a parlé. Pendant des mois, la Russie a utilisé la société mercenaire privée ténébreuse Wagner pour renforcer sa présence en première ligne auprès des prisonniers – un stratagème d’abord nié et secret, mais ensuite ouvertement promu par le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Jeudi, Prigozhin a annoncé que Wagner avait cessé de recruter des condamnés pour combattre en Ukraine, affirmant que “ceux qui travaillent pour nous maintenant remplissent toutes leurs obligations”. Aucune raison n’a été donnée pour la décision et CNN ne peut pas confirmer indépendamment les affirmations.

Cependant, Sevalnev et plusieurs prisonniers auxquels CNN a parlé semblent indiquer une nouvelle stratégie inquiétante. Ils disent avoir été directement employés par le ministère russe de la Défense.

Un responsable du renseignement ukrainien a confirmé à CNN que des prisonniers récemment capturés par les forces ukrainiennes avaient déclaré être directement employés par le ministère.

“Ils nous soulignent qu’ils ne sont pas Wagner, qu’ils ont été invités officiellement par le ministère de la Défense”, a déclaré à CNN Andriy Usov, représentant du renseignement de défense au ministère ukrainien de la Défense.

Usov a déclaré que le développement avait “des échos de querelles internes au sein de la direction militaire russe”, et que la hiérarchie de la défense russe, le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le nouveau chef de l’opération ukrainienne, Valery Gerasimov, créaient une ressource de condamnés qu’ils pouvaient contrôler directement via les sociétés privées du ministère. Usov a déclaré que le ministère avait moins de condamnés pour le moment mais qu’ils “seront utilisés de la même manière … comme chair à canon”, comme le fait Wagner.

Vladimir Osechkin, du groupe de défense des droits des prisonniers Gulagu.net, a déclaré que le ministère de la Défense semblait attirer des recrues et des condamnés de Wagner en utilisant des “conditions plus favorables” pour contrôler l’influence croissante de son propriétaire, Prigozhin, de plus en plus considéré comme un concurrent de Wagner. parties des forces armées.

“Beaucoup à Moscou ont vraiment peur de Prigozhin”, a déclaré Osechkin. “Ils comprennent qu’il commande un énorme gang – un groupe criminel organisé de mercenaires et de tueurs – qui à tout moment peut arranger Dieu sait quoi à Moscou.”

CNN a demandé au ministère russe de la Défense des commentaires et n’a reçu aucune réponse.

CNN s’est entretenu avec plusieurs prisonniers qui travaillaient pour une unité connue sous son numéro “08807” – qui disent tous être employés directement par le ministère russe de la Défense. Certains détenaient des documents suggérant qu’ils avaient finalement été déployés dans un élément de l’armée séparatiste de Louhansk, qui a été subornée au ministère russe de la Défense. L’unité 08807 a été déployée en octobre sur les lignes de front autour de Soledar, connue sous le nom de brigade “Shtrum” – pour avoir pris d’assaut les lignes ukrainiennes – et a subi des pertes catastrophiques.

Des images granuleuses obtenues par Gulagu.net montrent Sevalnev et son unité célébrant le pré-déploiement en dansant dans un camp à l’intérieur de Louhansk. Il les montre également en train de manger et de plaisanter juste derrière les lignes de front la nuit avant qu’ils ne commencent un assaut contre une usine clé à Soledar, qui s’avérerait fatal pour la majorité de l’unité de Sevalnev, ont déclaré des survivants.

Les condamnés ont parlé de mauvais traitements occasionnels sur et hors du champ de bataille, mais le sort de Sevalnev s’est démarqué. Selon un enregistrement d’un appel à sa femme d’un responsable séparatiste russe qui a organisé le rapatriement du corps, sa mort brutale a apparemment été causée par des éclats d’obus.

L’épouse de Sevalnev a refusé d’être interviewée pour ce rapport, mais ses messages audio et ses images de la guerre ont été fournis à CNN par Gulagu.net. Des documents judiciaires russes obtenus par CNN montrent que Sevalnev a été condamné pour vol et aurait dû, selon sa condamnation, être en prison à sa mort. Sa tombe est située à l’extérieur de Moscou et enregistre son mois de décès en novembre 2022.

Trois autres survivants de l’unité ont parlé à CNN depuis l’hôpital. L’un d’eux, également prisonnier, a déclaré que Sevalnev avait été blessé une fois mais renvoyé au combat sur la ligne de front, où il avait ensuite été blessé à nouveau.

“Personne n’est opéré ici, aucune intervention chirurgicale n’est pratiquée sur qui que ce soit”, a-t-il déclaré. CNN retient son nom et ceux des autres condamnés survivants pour leur sécurité. “Les gens se promènent [the hospital] avec des blessures par balle, avec des éclats d’obus coincés dans les jambes.”

Ancien militaire avant son incarcération, il a également décrit des pertes catastrophiques. “Notre lot était de 130 personnes, mais nous avons aussi de nombreux amputés, et il nous reste probablement 40 personnes”, a-t-il ajouté, affirmant que de nombreux groupes différents de prisonniers ont été ajoutés à leur unité au fil du temps. Il a dit que son unité n’avait que 15 survivants et que le 08807 s’appelait désormais 40321, ou “Storm unit”. “En bref, le hachoir à viande”, a-t-il ajouté. Il a déclaré à CNN au cours des derniers jours qu’il avait été renvoyé au front, ses blessures non guéries.

Un deuxième prisonnier, lui-même un vétéran des précédents conflits russes, a déclaré qu’il avait été employé par le ministère russe de la Défense l’année dernière, une décennie après le début de sa peine pour meurtre, après avoir été initialement ignoré lorsque Wagner a été recruté dans sa prison. Il s’est décrit comme un « patriote » et s’est plaint que de nombreux prisonniers envoyés au front étaient « verts ».

“Je n’ai rien à redire, la guerre est la guerre. Certains viennent ici, entendent la mitrailleuse et s’enfuient. Ce n’est pas bon. Ils ont piégé tout le monde, car personne ne me soutient”, a-t-il déclaré. Ce soldat a été grièvement blessé à la jambe en octobre, après 25 jours sur le front, mais a décrit comment il n’avait ressenti aucune peur. “Dans la tranchée, à 2-6 mètres de moi, un obus tombe, de la terre tombe dans la tranchée, mais je ne ressens aucune peur. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça avec moi.”

Un troisième a déclaré qu’il purgeait une peine pour homicide involontaire lorsqu’il a été directement recruté par le ministère de la Défense. Il a déploré que leurs condamnés n’aient pas reçu le traitement médical ou les avantages que Wagner se vantait de prodiguer à ses recrues. [Wagner recruits have also complained of being used as cannon fodder and poorly treated.] Il a décrit comment une bataille a laissé la moitié de son unité en pertes. “Nous avons été envoyés tout au front. J’ai dit par radio à nos gars qu’ils nous tiraient des mortiers, qu’ils devaient viser un peu vers la droite. Et ils nous ont quand même tiré dessus des deux côtés. Ensuite, j’ai compris qu’ils tiraient délibérément sur nous. nous.”

Le sort des condamnés employés par Wagner ne semble pas meilleur, selon les proches de trois condamnés au cours de l’été qui sont apparus dans un reportage de CNN en août.

L’un avait disparu sans laisser de trace depuis quatre mois, selon son frère. Un autre s’était également tu, mais envoyait à son frère son salaire, collecté mensuellement dans un bureau loué dans un sac plastique scellé. Un troisième était apparu dans une vidéo avec Prigozhin, dépeint comme un rapatrié chanceux. Pourtant, un ami a décrit son apparence “zombie”, sa forte consommation d’alcool et son désir urgent de retourner au front.

Le programme d’envoi de condamnés à la guerre semble s’être développé rapidement, les chiffres obtenus par CNN auprès du système pénal russe montrant une baisse de 27 000 de la population carcérale entre mars et novembre de l’année dernière, alors que le programme n’avait que trois mois.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également précisé la légalité des grâces que Wagner a insisté pour que les condamnés soient accordés, déclarant aux journalistes le mois dernier que tous les décrets présidentiels graciant les prisonniers étaient probablement classifiés. “Il y a des décrets ouverts et il y a des décrets avec diverses classifications du secret”, a-t-il déclaré. “C’est précisément pourquoi je ne peux rien dire sur ces décrets. Je peux vraiment confirmer que toute la procédure de grâce des prisonniers est menée dans le strict respect de la loi russe.”

Le recrutement de Wagner a également pris au piège des prisonniers qui ne sont pas russes et qui n’ont peut-être pas été reconnus coupables d’un crime. L’étudiant tanzanien Nemes Tarimo était en échange à Moscou lorsqu’il a apparemment été arrêté pour trafic de drogue et placé en détention provisoire. Il a été condamné en mars dernier à sept ans de prison, selon le ministère tanzanien des Affaires étrangères, citant des informations de leurs homologues russes.

Sa famille en Tanzanie a déclaré à CNN qu’ils n’avaient rien entendu de son sort jusqu’à ce qu’ils soient contactés par des responsables pour dire qu’il était décédé.

Wagner a publié une vidéo macabre d’une cérémonie commémorative en l’honneur de Tarimo dans un cimetière de Molkino, dans l’ouest de la Russie, affirmant qu’il était décédé en octobre près de Bakhmut. Son corps a été renvoyé en Tanzanie le mois dernier, selon la télévision d’État, le ministère des Affaires étrangères ayant déclaré dans un communiqué que Tarimo avait accepté une offre de se battre en échange d’argent et de sa liberté.

Son cousin Rehema Makrene Kigoga a déclaré à CNN: “Depuis son enfance, Nemes était un garçon très obéissant. Ce n’était pas un voyou, mais c’était une personne très religieuse.” Elle a également déclaré qu’ils n’avaient entendu parler de son recrutement qu’après sa mort. “De son vivant, nous n’avons jamais entendu parler de ce rapport, mais maintenant qu’il est décédé, on nous dit qu’il a été arrêté pour des délits liés à la drogue. Cela donne beaucoup de chagrin et de tristesse en tant que famille. Il n’a même jamais rêvé de devenir un soldat.”