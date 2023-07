« Des concerts que vous pouvez capturer » avec l’appareil photo Samsung Galaxy S23 Ultra et Sabrina Carpenter – Samsung Global Newsroom

Alors que la tournée mondiale « E-mails que je ne peux pas envoyer » de Sabrina Carpenter se poursuit, découvrez comment le Galaxy S23 Ultra aide les fans à se rapprocher plus que jamais de la sensation pop.

De nos jours, se souvenir des expériences est tout aussi important que l’expérience elle-même. C’est pourquoi les foules de concerts et de festivals sont souvent éclairées par une mer d’écrans de smartphones. Ces expériences en direct créent de précieux souvenirs qui méritent d’être capturés avec la plus haute qualité. Le Galaxy S23 Ultra permet aux utilisateurs de capturer des souvenirs avec son zoom d’appareil photo de qualité professionnelle et ses fonctionnalités Nightography, afin que les fans puissent se rapprocher de l’expérience et profiter du moment longtemps après le rappel.

Sabrina Carpenter partage des moments épiques

La sensation musicale mondiale Sabrina Carpenter s’est associée à Samsung pour partager des moments exclusifs dans les coulisses de sa tournée mondiale « Emails que je ne peux pas envoyer » et pour montrer aux fans comment tirer le meilleur parti de l’expérience #withGalaxy.

Un Galaxy S23 Ultra a été utilisé pour capturer des images derrière le rideau de la tournée de Sabrina, ainsi que le contenu de ses performances pour démontrer comment une caméra de smartphone haut de gamme peut changer la façon dont les artistes et les fans apprécient les performances en direct.

« Il n’y a pas si longtemps, j’ai l’impression d’être dans le public en train d’écouter mes artistes préférés en direct », déclare Sabrina Carpenter. « Je sais à quel point les concerts peuvent être cruciaux, il est donc important pour moi que les fans profitent au maximum de mes concerts. Pouvoir revivre l’expérience par la suite peut être presque aussi excitant, et avoir un appareil photo comme celui du Galaxy S23 Ultra aide à capturer et à vivre à nouveau le moment.

L’appareil photo parfait pour les concerts

Grâce aux capacités de zoom impressionnantes du Galaxy S23 Ultra, même ceux qui se trouvent à l’arrière de l’arène peuvent se sentir plus proches que jamais de l’icône pop. Grâce aux fonctionnalités avancées de Nightography, les « Carpenters » peuvent également capturer des photos qui conservent le dynamisme de la performance en direct, quelles que soient l’heure ou les conditions d’éclairage.

Le Galaxy S23 Ultra permet aux fans de se rapprocher de l’action comme jamais auparavant. La caméra est livrée avec un zoom optique 3x et 10x, offrant aux spectateurs une vue claire de ce qui se passe sur scène, n’importe où dans la salle.

Les concerts sont là où Nightography brille vraiment. Grâce au capteur adaptatif de 200 MP du Galaxy S23 Ultra, les fans n’auront plus à s’inquiéter d’obtenir des clichés nocturnes ternes.

Alors que les spectacles de Sabrina sont sûrs de présenter de grandes foules et beaucoup de danse, les vidéos de l’expérience n’ont pas besoin d’être tremblantes ou floues. Les angles du stabilisateur d’image optique (OIS) du S23 Ultra réduisent le flou généralement inévitable dans les situations de faible luminosité. Les fans peuvent également profiter de vidéos nettes et éclatantes avec l’IA avancée sensible aux objets de Samsung Galaxy.

Les spectateurs n’ont pas besoin de demander à d’autres de prendre leurs photos. Le Galaxy S23 Ultra est doté d’une caméra frontale de 12 MP avec une mise au point automatique rapide et des capacités de selfie Super HDR qui permettent d’obtenir facilement des photos de haute qualité en solo ou en équipe complète. — parfois même avec l’artiste elle-même !

Les fans peuvent regarder la vidéo complète des coulisses pour voir plus de moments sur et hors scène de Sabrina Carpenter et entendre bientôt parler de son expérience de tournée.