Des concerts aux films, quand tout le monde a-t-il oublié comment se comporter en public ?

Certaines personnes ne devraient pas être en public en ce moment.

Les salles de cinéma sont devenues une terre de non-droit où certains cinéphiles n’hésitent pas à utiliser leur téléphone après le début des films. Parfois, ce n’est pas seulement un coup d’œil à l’heure, mais des défilements complets sur les réseaux sociaux et affectation. À New York, le public de Broadway est ivre, tapageur et laisse apparemment des excréments dans les allées des théâtres. Cet été, lors de divers concerts, la pop star albanaise Bebe Rexha a été frappée au visage, sa compatriote princesse de la pop Ava Max a été giflée par un rusher de scène, la passionnée d’aérien Pink a reçu les cendres de la mère de quelqu’un, les fans ont interrompu le spectacle intime de la chanteuse country Miranda Lambert avec un impromptu séance photo, et un « fan » a jeté de l’eau sur le rappeur Cardi B. (Cardi a répondu en jetant son microphone sur son lanceur d’eau.)

Les événements à grande échelle en personne sont en mauvaise posture.

Selon les experts à qui j’ai parlé, cette vague de mauvais comportements peut probablement être attribuée aux fermetures pandémiques de 2020. Pendant les fermetures, nous n’avons pas eu d’événements sociaux à grande échelle et, sans aucun doute, certaines personnes ont en quelque sorte oublié comment agir maintenant qu’ils sont de retour.

Mais il y a aussi quelque chose de plus profond ici, reflété dans notre protection envers ces espaces et ce qu’ils signifient pour nous. Aller à un événement de divertissement en personne ne se limite pas au film, à la pièce de théâtre ou à la pop star exposée. Ces événements sont des moments où nous éprouvons des liens sociaux importants, un phénomène qui se produit si naturellement que nous ne pensons pas à ce que ces événements signifient pour nous – jusqu’à ce que quelqu’un les gâche vraiment.

L’« effervescence collective » des événements en direct est quelque chose que les humains recherchent, qu’ils le sachent ou non

Cela peut sembler évident pourquoi agir en public est profondément ennuyeux, mais il est important de comprendre à quel point ces grands événements sociaux signifient pour les humains. Lorsque quelqu’un fait une scène en public lors d’un événement de groupe, nous sommes dérangés en grande partie parce que ces rassemblements sont extrêmement importants pour notre moi intellectuel et émotionnel.

Les humains sont des créatures incroyablement sociales, et ces événements sont des moments de relations sociales très agréables – ce que Shira Gabriel, professeur de psychologie à l’Université de Buffalo, appelle «l’effervescence collective». Lorsque nous achetons un billet pour une comédie musicale de Broadway, ou Barbieou un spectacle de Carly Rae Jepsen, nous achetons la performance mais nous achetons aussi cette sensation électrique d’une foule d’humains appréciant la même chose.

« Lorsque nous sommes tous concentrés sur un concert, une pièce de théâtre ou un film, nous ressentons un sentiment de connexion sociale et cela nous fait nous sentir vraiment bien »

« L’effervescence collective est la façon dont nous nous sentons connectés lorsque nous sommes dans une foule d’autres personnes, même si nous ne les connaissons pas. Lorsque nous sommes tous concentrés sur un concert, une pièce de théâtre ou un film, nous ressentons un sentiment de connexion sociale et cela nous fait nous sentir vraiment bien », a déclaré Gabriel, qui étudie le comportement social, à Vox.

Gabriel a expliqué que la force ou la faiblesse des liens sociaux – les relations que nous entretenons avec des amis, des partenaires amoureux, des connaissances et la famille – sont l’un des plus grands prédicteurs de la dépression, de l’anxiété, du suicide en ce qui concerne notre santé mentale et de notre bien-être. concerne aussi la santé physique.

Le même type d’avantages positifs peut provenir de personnes que nous ne connaissons pas la communauté, mais qui se sentent liées à celle-ci ou en faisant partie.

Lorsque nous rentrons d’une pièce de théâtre, d’un film ou d’un concert, notre première pensée n’est probablement pas de quantifier l’effervescence collective de l’art dont nous venons d’être témoins. Je sais que je me demande généralement si tout ce que j’ai vu était « bon ». Gabriel insiste sur le fait qu’une partie du « bien » n’est pas seulement l’art ou l’artiste, mais le sentiment général des gens qui nous entourent et les liens sociaux qui se tissent. Nous captons les rires, les acclamations, les sourires et les vibrations et cela nous nourrit.

«Cette ruée est une magie effrayante pour les humains. Cela nous fait tellement de bien et nous sommes tellement motivés par ce sentiment de connexion avec les autres », a déclaré Gabriel. «Cela nous donne un tel niveau. Certaines recherches suggèrent que ce genre de high peut rester avec nous dans une certaine mesure jusqu’à un an après.

La pandémie a chamboulé notre comportement dans les concerts et les cinémas

Étant donné que les humains prospèrent grâce à l’effervescence collective, ce fut un choc complet pour nos systèmes en 2020 lorsque la pandémie, apparemment du jour au lendemain, a anéanti ces grands rassemblements sociaux. Trouver cette effervescence collective en personne devenait impossible.

Dans le même temps, nous avons commencé à trouver des liens sociaux en ligne, principalement sur les réseaux sociaux. Nous avons appris à opérer et à trouver ces liens sociaux de différentes manières. Un exemple : Ma collègue Rani Molla a rapporté que pendant la pandémie, les utilisateurs ont publié davantage sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram – parfois au point d’être dépassés. Nous avons également trouvé des moyens d’assister à des concerts, d’organiser des soirées dansantes et de regarder des films avec des personnes en ligne dans le confort de nos foyers. Alors que nous nous sommes forgé une nouvelle façon d’être social, nos compétences sociales ont souffert.

« Parmi les jeunes, j’ai remarqué, en moyenne, des compétences sociales plus faibles », a déclaré Ryan Sultan, professeur adjoint de psychiatrie clinique à l’Université de Columbia, à Vox. Il a expliqué que bien qu’il n’y ait pas encore d’études approfondies sur les comportements des gens dans les cinémas et les concerts, il pense que l’impact du verrouillage sur les rassemblements sociaux a affecté nos compétences sociales, telles que la conversation et la conscience générale. « Avoir une période de temps hors de l’école – qui est la principale façon dont nous sommes socialisés – a eu un impact sur les performances scolaires, et je suis sûr que cela a eu un impact sur les compétences sociales. »

Sultan a expliqué que, tout au long de l’histoire, les grands rassemblements sociaux ont toujours fait partie intégrante du développement humain. « Les humains ont évolué pendant des centaines de milliers d’années pour exister en tribus et en bandes d’environ 100 personnes », a déclaré Sultan. « Nous aurions des relations étroites avec ces gens. Nous apprendrions d’eux, en modélisant le comportement, en recevant des commentaires directs et indirects sur les compétences sociales appropriées de niveau supérieur. Notre vie était un rassemblement social constant.

Le basculement du pendule du rassemblement dans la vraie vie à la relégation sur les réseaux sociaux à maintenant, en 2023, le retour à des événements de la vie réelle peut expliquer pourquoi certaines personnes sont perturbatrices et ne comprennent pas pleinement l’impact qu’elles ont sur les autres membres du public . Ils utilisent les modes de connexion sociale auxquels ils se sont habitués – publier une vidéo d’une salle de cinéma, faire défiler les médias sociaux pendant une pièce de Broadway ou traiter un concert comme une performance qu’ils regardent de chez eux – dans un cadre inapproprié . Dans certains cas, il s’agit d’un exemple bouleversant et tangible du comportement intéressé que nous appelons le «syndrome du personnage principal», dans lequel une personne semble croire que tout ce qui se passe autour d’elle ne fait que contribuer à sa propre histoire.

« Les gens ne réalisent pas ce qu’ils ratent en ne se contentant pas de s’immerger dans cet événement social »

«Parce que nous avons perdu la pratique, les gens ne réalisent pas ce qu’ils manquent en ne se contentant pas de s’immerger dans cet événement social. Donc, les gens essaient d’utiliser ce à quoi ils sont le plus habitués, c’est-à-dire les médias sociaux, parce qu’ils ne réalisent pas qu’ils manquent quelque chose », a déclaré Gabriel. « Les gens ne pensent pas, ‘Je veux aller voir Taylor Swift parce que je veux me sentir connecté à toutes ces autres personnes là-bas.’ Ils pensent à Taylor, mais vraiment, une grande motivation est de faire partie de cet énorme événement.

Certes, certains de ces comportements sont violents ou bizarres – comme les fans qui, respectivement, ont jeté un téléphone sur Bebe Rexha et ont donné à Pink les cendres incinérées de leur mère. Ce sont des exemples extrêmes de ce phénomène, une version extrême de l’égoïsme. Cela dit, ces perturbations empêchent non seulement ledit perturbateur de créer des liens sociaux, mais elles affectent également d’autres personnes.

« Lorsque des personnes proches de vous font quelque chose de différent, cela détourne votre attention. Et vous n’avez pas l’impression que tout le monde est en ce moment », a déclaré Gabriel.

On arrêtera probablement de se comporter comme des animaux en public… éventuellement

Alors pourquoi certaines personnes sont-elles si disposées à gâcher le bon temps de tout le monde en faisant défiler TikTok ou en prenant une vidéo d’un film ? « J’ai l’impression que les gens ne réalisent peut-être pas à quel point ils sont connards », a déclaré Tim League, le fondateur de la chaîne nationale de cinéma Alamo Drafthouse.

« Les salles de cinéma sont sombres de par leur conception. Toute lumière, même si vous pensez la cacher, devient juste cette balise, et elle va distraire n’importe qui dans un rayon de 10 pieds autour de vous, sinon plus s’il s’agit de sièges de stade. Vos yeux dériveront vers la personne dont la lumière est allumée et cela vous sortira du moment », a poursuivi League. « Et c’est tellement impoli et c’est tellement égoïste. »

League ne nie pas que lui, comme beaucoup d’entre nous dans la population générale, est accro à son téléphone. Mais il considère les films comme une « thérapie depuis votre téléphone », un ensemble de temps obligatoire loin de nos appareils et de toutes leurs applications. « Vous ne vous dissolvez pas complètement dans une histoire ou n’appréciez pas la charge émotionnelle que vous feriez si vous pensiez à la façon dont vous allez publier quelque chose de drôle sur TikTok », a-t-il déclaré.

Au Alamo Drafthouse de League, il y a une règle stricte de ne pas parler ni envoyer de SMS. Si un membre du public d’un Alamo viole ce credo sacré, ses collègues cinéphiles peuvent signaler anonymement le briseur de règles. Si le perturbateur est toujours sur son téléphone après les avertissements, il lui sera demandé de quitter le théâtre. La règle de non-parler d’Alamo, qui est entrée en vigueur trois mois après le début d’Alamo en 1997, a été créée pour empêcher les membres du public de répondre à leur téléphone ou d’envoyer des SMS, mais également pour freiner la montée en puissance de TikTok et du défilement et de la publication sur les réseaux sociaux. . League a déclaré que, mis à part un rapport de « chahut » lors d’un récent Barbie dépistage, Alamo n’a pas constaté de hausse démontrable de l’utilisation perturbatrice du téléphone.

« Vos politiques échoueront toujours dans une certaine mesure », a déclaré League, mais il a déclaré que c’était l’occasion de renforcer et de réévaluer les règles. « D’accord, alors peut-être que vous avez de nouvelles personnes qui ne comprennent pas la politique, allons-y et faisons les choses correctement. »

« Éteignez votre putain de téléphone pendant le film »

Pour les cinéphiles qui n’ont pas d’Alamo près d’eux et qui veulent être de bons spectateurs, il a une règle simple : « Ne soyez pas impoli. Ne sois pas un abruti au cinéma, mais aussi dans la vie : essaie juste de ne pas être un abruti. Et quand vous vous surprenez à en être un, réalisez simplement que vous pouvez faire mieux. Et éteignez votre putain de téléphone pendant le film.

Pour ceux qui, comme League, sont un peu consternés par la tournure des mauvais comportements publics, il y a un espoir que cela se résorbe. Gabriel espère que cette vague actuelle de bouffonneries ennuyeuses s’atténuera à mesure que nous serons plus exposés à de grands événements sociaux. Nous sommes toujours en train de réapprendre nos comportements sociaux, a déclaré Gabriel, et plus le temps passe, plus les gens finiront par comprendre ce qui est acceptable et ce qui est perturbateur.

Elle a aussi de l’espoir à cause d’un autre facteur important : la honte.

Parce que les humains sont des êtres extrêmement sociaux et valorisent les liens sociaux (et notre effervescence collective), nous sommes également profondément sensibles aux attitudes des gens qui nous entourent. Généralement, les humains sont très doués pour communiquer négativement notre mécontentement face à un comportement inapproprié ; aussi généralement, les humains n’aiment pas être honteux.

«Les gens recevront le message d’autres personnes que leur comportement n’est pas correct. Certaines personnes finiront par se moquer – en personne ou en ligne », a déclaré Gabriel. « Un profond soupir est toujours bon. L’œil latéral peut être vraiment utile. Ou vous savez, si quelqu’un publie quelque chose [e.g. a video filmed during a movie], donnez-leur une bonne humeur à ce sujet. Je pense que les gens comprendront ce message.

En espérant qu’ils n’auront pas à ouvrir TikTok pendant un film ou à ruiner un concert pour le trouver.