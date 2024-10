Des conceptions à imiter : découvrez les icônes de l’architecture primée de 2024

© Tatiana Bilbao ÉTUDE

Chaque année, des concours de design repoussent involontairement les limites de la créativité, établissant de nouvelles références pour les architectes et les designers du monde entier. Ces concours ne célèbrent pas seulement l’innovation : ils l’alimentent, inspirant la prochaine vague de projets révolutionnaires. Grâce à de telles plateformes, nous pouvons assister à l’extraordinaire fusion de la beauté, de l’ingéniosité et du savoir-faire qui se répercute sur l’industrie créative.

Le Conseil allemand du design s’est certainement joint à la mêlée, révélant récemment les gagnants du prestigieux ICONIC AWARDS 2024 : Architecture innovante– et les résultats ont été tout simplement spectaculaires. Ce concours très convoité honore l’ensemble des disciplines architecturales et créatives, depuis les concepts spatiaux visionnaires et les projets de construction révolutionnaires jusqu’à la conception de produits de pointe, la communication de marque remarquable et les utilisations inventives des matériaux.

Cette année, 540 candidatures provenant de 36 pays ont été présentées, avec 55 projets dépassant les autres pour remporter le titre très convoité de « Best of the Best ». Parmi les nombreux gagnants remarquables, Tatiana Bilbao Etude a remporté le titre d' »Architectes de l’année », tandis que Norm Architects a remporté le prix des « Designers d’intérieur de l’année ». Entre-temps, la petite ville allemande de Neuenburg am Rhein a remporté le prix « Client d’architecte de l’année » pour l’« Areal Kronenrain ». La cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée début octobre au BMW Welt de Munich, s’est déroulée parallèlement au salon immobilier EXPO REAL. Pourtant, longtemps après la fin des applaudissements, l’impact des créations gagnantes continue de résonner.

«C’était impressionnant de constater l’immense potentiel des conceptions révolutionnaires qui apportent des réponses aux questions actuelles du discours architectural contemporain.» – Lutz Dietzold, directeur général du Conseil allemand du design, décrivant le travail des lauréats.

Prix ​​Spécial Architectes de l’Année : Tatiana Bilbao Estudio

Fondée au Mexique en 2004, Tatiana Bilbao Estudio remodèle l’architecture avec une conscience sociale, en réalisant des projets qui répondent aux défis du monde réel. De l’accrocheur ‘EstoaDe l’institut de l’Université de Monterrey au Jardin Botanique de Culiacan et au Centre de Recherche S’ea de Cortés à Mazatlán, Tatiana Bilbao et son équipe ont constamment repoussé les limites. Leurs prototypes de logements modulaires à faible coût sont rapides à construire, mais riches en innovation, se distinguant par leurs visualisations distinctives de style collage. Parmi leurs projets en cours, on peut citer l’aménagement intercalaire de la Porte de Montreuil à Paris et le couvent Maria Friedenshort à Brandebourg, construit sur un ancien site de la Stasi.

Prix ​​spécial des designers d’intérieur de l’année : Norm Architects

En pénétrant dans leurs intérieurs, Architectes normatifs dévoile une passion pour la conception de produits minimalistes et des concepts holistiques soigneusement composés. Fondée à Copenhague en 2008, leur style incarne l’esprit scandinave, mêlant des matériaux naturels à un mobilier élégamment équilibré. Des projets emblématiques comme Restaurant à vins Äng à Halland et la Heatherhill Beach House à Vejby démontrent leur capacité à créer des espaces sensuellement chargés. Au-delà des intérieurs, l’équipe conçoit également du mobilier, des luminaires et des objets pour des marques internationales. « Les architectes Norm sont connus pour leur extraordinaire sensibilité à l’emplacement et leur capacité à créer des espaces atmosphériques et des structures spatiales exceptionnelles », a félicité le jury. Leur utilisation de matériaux tels que le bois, l’argile et la pierre naturelle crée une atmosphère de sécurité et d’ancrage.

Prix ​​d’honneur Client de l’architecte de l’année : Neuenburg am Rhein

Nichée entre l’Allemagne, la Suisse et la France, la petite ville de Neuenburg am Rhein a connu une transformation remarquable, grâce à l’entreprise berlinoise MONO Architectes. Leur conception relie harmonieusement la ville au Rhin voisin et au paysage environnant. Un élément remarquable est la tour en béton compacté rouge de 36 mètres de haut, un ajout audacieux à ce lieu. Il fait partie de « Areal Kronenrain », un ensemble comprenant un parking à plusieurs étages, une place, une plate-forme panoramique et un pont.

« Cela demande du courage. C’est la seule manière de créer des monuments contemporains dotés d’une valeur identitaire. C’est ce qui a été réalisé sur le site Kronenrain à Neuenburg am Rhein. Avec les architectes, la ville a réalisé un geste impressionnant qui mérite absolument d’être imité », a conclu le jury des ICONIC AWARDS.

Pour piquer davantage votre curiosité, voici un aperçu de quelques-uns des autres projets remarquables. qui ont assuré leur place parmi les 55 gagnants.

Le Sportzentrum Schulcampus Überlingen de wulf architekten a reçu le prix « Best of Best » lors des ICONIC AWARDS 2024 : Innovative Architecture.

HAIKOU GAOXINGLI INSUN CINEMA de One Plus Partnership Limited a reçu le prix « Best of Best » aux ICONIC AWARDS 2024 : Innovative Architecture.

Almazara de Mollinedo Arquitectura a reçu le prix « Best of Best » aux ICONIC AWARDS 2024 : Innovative Architecture.

Montblanc Haus, Hambourg de Nieto Sobejano Arquitectos GmbH a reçu le prix « Best of Best » aux ICONIC AWARDS 2024 : Innovative Architecture.

Life in Wood d’Hisanori Ban bandesign, Ltd. a reçu le prix « Best of Best » aux ICONIC AWARDS 2024 : Innovative Architecture.

Komera Leadership Center de BE_Design a reçu le prix « Best of Best » lors des ICONIC AWARDS 2024 : Innovative Architecture.

Les PRIX ICONIQUES non seulement reconnaître le génie, mais aussi élever la barre pour l’ensemble de l’industrie, en présentant un éventail éblouissant d’innovations qui nous laisse attendre avec impatience les créations de l’année prochaine.